Danilo Carrera no encontró el amor con Michelle Renauld, pero sí desde el pasado junio del 2022, con una mujer a la que ya le dio anillo de compromiso y asegura es de la realeza.

Desde el pasado diciembre, Danilo Carrera -de 34 años de edad- compartió un anillo de compromiso que compró en una prestigiosa joyería en Nueva York.

Sin embargo, no se sabía que Danilo Carrera tuviera pareja, por lo que se desató la duda de quién es la comprometida del actor y galán de telenovelas en México.

Algunos rumores apuntaban a que se trataba de una mujer de la realeza, y hace unos días, Danilo Carrera confirmó que su futura esposa sí pertenece a la monarquía.

Asimismo, habló sobre el costo del anillo de compromiso que compró a su anónima enamorada.

¿Príncipe Danilo Carrera? El actor se casará con una mujer de la realeza

Danilo Carrera andaba de enamorado y se lo tenía muy guardadito, pues de pronto - en diciembre 2022- solo compartió que ya estaba comprometido.

Con un lujoso y gran anillo modelado por la propia joyería, el actor de Ecuador, compartió un mensaje de amor en su Instagram, señalando que encontró lo que tanto buscaba.

Y más allá de sorprender con su compromiso, dejó la incertidumbre de quién será su futura esposa, con quien se sabe que inició el 30 de junio del 2022.

Pues el actor sigue manteniendo su romance bien guardadito.

Danilo Carrera, actor. (@DaniloCarreraH)

Sin embargo, semanas después surgió el rumor de que la futura esposa de Danilo Carrera pertenecería a la realeza, mismo señalamiento que ya confirmó.

Danilo Carrera dijo a “Siéntese Quien Pueda” que su comprometida sí es de la realeza, pero señaló que no es tan escandaloso como se cree.

Según su argumento, en Latinoamérica no se está acostumbrado al título de ‘realeza’, pues él lo catalogó como algo normal.

“Nosotros, en América Latina, no estamos acostumbrados, pero en otros continentes es bastante común, que tenga título, que tenga castillos, que su familia tenga castillos”. Danilo Carrera, actor.

Y sin confirmar si formará parte de la realeza, Danilo Carrera aseguró que eso “no creo que los títulos se pasen, no sé como funcione eso, no es algo que me interese”.

¿Para sorprender a la realeza? Danilo Carrera compró anillo de compromiso casi tan caro como su casa

Danilo Carrera compartió que el lujoso anillo de compromiso que le dio a su prometida que es de la realeza, le costó casi tan caro como su casa.

El actor se rió de lo costoso del anillo, pero eso sí, señaló que fue casi tan caro como su casa, pero no como “la que le regalé a mi mamá”.

Asimismo, Danilo Carrera subrayó de su anónima comprometida de la realeza que es “inteligente, guapa, super buena deportista, habla cuatro idiomas”.