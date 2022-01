Michelle Renaud pide que dejen a su hijo fuera de los chismes y solicita que la ayuden a proteger la privacidad de su pequeño, pues él no tendría que aparecer en esta clase de polémicas.

A través de su cuenta de Instagram, Michelle Renaud reveló que siempre ha buscado que su expareja Josué Alvarado conviva con su hijo, aunque la realidad de lo que pasa es muy diferente.

Mediante una transmisión en vivo Michelle Renaud señaló que ya emprendió acciones legales en contra del padre de su hijo pues siempre protegerá a su hijo.

Michelle Renaud se encuentra en medio de la polémica, luego de que una revista de espectáculos publicó una nota en la que señala que la actriz no deja que su hijo conviva con su papá Josué Alvarado.

Antes de la publicación de la revista TVNotas, Michelle Renaud realizó una transmisión en vivo donde habló sobre esta nota y pidió que no se hiciera eco de esta clase de noticias que solo afectan a su hijo.

Michelle Renaud destacó que esta revista ha realizado diferentes notas sobre su persona, pero no le interesa ya que no le da importancia a esa clase de chismes, sin embargo en esta ocasión afecta a su hijo.

“Esta nota si me preocupa porque a la persona que más lastima es a mi hijo. De mí han inventado (...) todo y nunca me ha importado”

En el video Michelle Renaud puntualizó que desde su embarazo hasta ahora que su hijo tiene cinco años siempre ha procurado mantener una buena imagen de su exesposo.

“Siempre he ocultado todas las verdades, porque el día de mañana que Marcelo google a su papá quiero que encuentre a un hombre íntegro, alguien a quien admirar y seguir, la realidad es muy diferente, pero yo siempre he hablado muy bien de él”

Michelle Renaud y Josué Alvarado iniciaron su relación en 2012 y en 2016 llegaron al altar, pero en el 2018 la pareja confirmó su separación.

En su video Michelle Renaud señaló que pese a los problemas que pueda tener con su expareja, ella siempre ha buscado que su hijo conviva con su papá.

Michelle Renaud destacó que durante estos años su hijo ha viajado con su papá e incluso ella lo había dejado con él cuando por cuestiones laborales no podía estar con el pequeño.

“Mi hijo siempre ha tenido una convivencia con su papá, se ha ido de viaje con él cuando quería, cuando me tenía que ir a algún lado se lo dejaba”

En su video Michelle Renaud puntualizó que aunque la otra parte no ha mostrado que es un trabajo en conjunto, ella siempre ha dejado esta situación atrás porque siempre ha creído que puede sacar sola a su hijo.

“Siempre ha habido esta situación de que Marcelo veía al papá y aunque yo no tuviera la ayuda de su parte como yo quisiera, yo siempre deje todo de lado porque creo que soy autosuficiente y puedo sacar sola a mi hijo”

Sobre las publicaciones que ha realizado Josué Alvarado sobre que extraña a su hijo, Michelle Renaud señaló que si no ha podido ver al pequeño es por sus acciones.

Michelle Renaud criticó que su expareja acuda a las redes sociales para ventilar esta clase de publicaciones, cuando no ha intentado hablar con ella y sabe que su hijo no ve sus publicaciones.

“Acciones por las que tengo que proteger a mi bebé y la ley está protegiendo a mi bebé y no creo que sea una buena manera en redes y exponer lo que está pasando en la vida de su hijo para llamar la atención”

Sin revelar muchos detalles, Michelle Renaud confirmó que emprendió acciones legales en contra del padre de su hijo.

“Estamos en un proceso de reconocer los errores y pueda saber cómo nunca se debe de tratar a un niño y aunque te haga berrinche siempre hay que tratarlo con mucho amor más so lo vez cada 15 días”

La actriz destacó que es un tema muy delicado por lo que esperan que el padre de su hijo pueda ver su error y de está manera cambiar.

Michelle Renaud puntualizó que ella le cree a su hijo y por eso decidió tomar acciones legales, pero espera que pronto las cosas se puedan solucionar.

“Lo único que estoy haciendo y lo voy a hacer siempre es creerle a mi hijo, no estoy inventando nada. Y creo que como papás tenemos que creer todo lo que nos dicen y eso es lo que he hecho desde que Marcelo me contó su versión, desde que Marcelo llegó con señas, es creerle, darle amor”

Michelle Renaud