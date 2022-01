Danilo Carrera y Michelle Renaud se contagiaron de Covid-19 al mismo tiempo por lo que sus fans están dando por hecho que la pareja se reconcilió, pero ¿es así?

Fue Danilo Carrera quien informó al programa Hoy haberse aislado en casa debido a que se contagió de Covid-19 por segunda ocasión.

“Fue está vez más leve, sintamos más leves pero ya se pasó y estamos trabajando”, dijo Danilo Carrera a su regreso a los foros de Televisa.

Así como soltó la risa cuando la reportera le mencionó lo curioso que es que Michelle Renaud se haya contagiado al mismo tiempo.

“Pues sí, qué te digo”, dijo Danilo Carrera, quien aceptó que se contagiaron juntos; sin embargo, se negó a hablar de una posible reconciliación.

¿Danilo Carrera y Michelle Renaud se reconciliaron?

Curiosamente, la noticia llega a pocos días que Michelle Renaud publicara en Instagram una serie de fotografías entre las que destaca una imagen junto a Danilo Carrera, ambos están abrazados a la orilla del mar.

Aunque Michelle Renaud no da explicaciones pues solo reflexiona sobre la felicidad y pide a sus seguidores disfrutar del momento y no idealizar ésta ya que no es como la pintan, sus fans se emocionaron al ver a la dupla de famosos juntos.

Michelle Renaud junto a Danilo Carrera (@michellerenaud / Instagram)

Y es que en noviembre pasado, Danilo Carrera anunció su ruptura con Michelle Renaud, así como aseguró que en aquel momento no buscaría una nueva relación.

No obstante, semanas después la expareja volvió a ser captada junta por lo que sus seguidores recordaron que el noviazgo se ha separado y se ha juntado en varias ocasiones por lo que no sería una sorpresa que continuará la relación.

Danilo Carrera celebra su cumpleaños 33

Por otro lado, Danilo Carrera celebra haber cumplido 33 años el pasado 17 de enero. Debido a que se trata de “la edad de Cristo”, el actor da por hecho que este será el mejor año de su vida.

Sobre todo porque está listo el guion de su primera película, el cual fue escrito por él mismo puesto que quiere incursionar como productor de cine este 2022.