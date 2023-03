Daniela Rodrice dice que la inflación también llegó a Mazatlán, Sinaloa, pues se quejó por haber gastado 2 mil 500 pesos en una ida al cine, “solo para cenar”.

La creadora de contenido de 25 años de edad, quería variarle a la cena de siempre y se fue al cine, pero vaya sorpresa que se llevó al pagar 2 mil 500 pesos de un jalón.

Incluso dijo que era sorprendente que “irse de fiesta sale carísimo” y muchos en TikTok ya se están pronunciando sobre sus palabras, “mi patrona sabe cosas”, dicen.

Daniela Rodrice nos representa; durante un episodio de su podcast Eale, la creadora de contenido se quejó de la inflación y es que ya llegó hasta a Mazatlán, Sinaloa.

Durante el episodio 3 de la temporada 3 del podcast de Daniela Rodrice, contó que es su sugar quien es bueno en la administración de los gastos, sin embargo, un golpe de realidad le llegó recientemente.

Explicó a sus amigos que la última vez que fue al cine, con la intención de “ir a cenar”, se gastó 2 mil 500 pesos.

Eso sí, dejó en claro que entró a la zona platino, sin embargo, apuntó que los precios de esta área “no están muy separados de la entrada normal”.

Asimismo, compartió que lo que compró fueron los dos boletos platino, pizza, boneless y unas palomitas.

“No es que me digas, no es que tú; las cosas no deberían de estar así y punto. No es posible que la gente no pueda disfrutar de una película en un lugar decente porque dos mil quinientos pesos”.

Daniela Rodrice, creadora de contenido.