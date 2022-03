Kenia Os triunfó en el primer día del Vive Latino; a través de sus redes sociales la influencer compartió el gran momento que vivió en el festival de música, pero usuarios notaron que se encontraba muy bien acompañada.

A dos años del inicio de la pandemia, el Vive Latino regresó a la CDMX con 80 bandas en cinco escenarios diferentes.

En sus redes sociales, Kenia Os presumió que había asistido al Vive Latino y que se la estaba pasando increíble, sin embargo unos notaron que en sus fotos aparecía junto al rapero Gera MX.

Kenia Os (@keniaos / Instagram)

Kenia Os presume lo bien que se la pasa en el Vive Latino

A través de sus redes sociales, Kenia Os se ha mostrado muy entusiasmada por el estreno de su primer álbum musical, ‘Cambios de Luna’. El cual estará disponible a finales de marzo.

Preparándose para su tour de este año, Kenia Os acudió al Vive Latino y a través de sus redes sociales presumió el gran momento que pasó en el festival de música.

En su cuenta de Twitter, Kenia Os compartió que ya se encontraba en el Vive Latino, su publicación de inmediato se viralizó y sus seguidores le mostraron todo su apoyo.

Kenia Os (@keniaos / Twitter)

Kenia Os y Gera MX (@AnaAlic71610853 / Twitter )

También en sus Instagram Stories, Kenia Os compartió un pequeño video en donde mostró el gran ambiente que se estaba viviendo en uno de los escenarios del Vive Latino.

Kenia Os (@keniaos / Instagram )

Sin embargo lo que llamó la atención de sus seguidores es que se encontraba con Gera MX. Desde hace varios meses los seguidores de la influencer la han vinculado sentimentalmente con el rapero.

Kenia Os y Gera MX (@KeniaOsSitio / Twitter )

¿Kenia Os y Gera MX tienen un romance?

Desde hace varios años surgió el rumor de que Kenia Os y Gera MX mantienen una relación amorosa y es que ambos hicieron una colaboración con la canción ‘Diamantes’.

Las especulaciones aumentaron el año pasado cuando en una transmisión en vivo Gera MX compartió un fragmente de su nueva canción en la que hablaba sobre una chica que le gustaba.

De inmediato usuarios señalaban que se trataba de Kenia OS, pues en la estrofa dice: “Una niña que me gusta, no se puede es artista y además no le gusta la calle ni soy futbolista, cuido menos los detalles que mi verso en una pista y por eso yo solito me he borrado de esa lista”.

Tras la polémica que se generó el rapero Gera MX pidió a sus seguidores que solo disfrutaran sus canciones sin generar controversia.

Gera MX (@GERAMX444 / Twitter )

Las especulaciones no han parado y es que en diversas ocasiones se han dejado ver juntos, aunque algunos señalan que se encontrarían planeando una nueva colaboración.

Sin embargo algunos mensajes que se han intercambiado en redes sociales, han dejado la puerta abierta de que exista algo más que una colaboración.

Muestra de ello es un mensaje que escribió Gera MX en donde reveló que extrañaba a alguien y de inmediato Kenia Os le contestó.

Kenia Os y Gera MX (@GERAMX444 / Twitter)

Ya son varias las ocasiones que Kenia OS y Gera MX se muestran que están juntos en diferentes eventos y fiestas, tal como ahora en el Vive Latino.