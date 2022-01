Daniela Rodrice suspende grabaciones para YouTube por miedo a contagio de Omicron, asegura que, en Mazatlán, Sinaloa, hay mucha “omicromicosis”.

La influencer dijo que regresaría a su canal personal de YouTube, además del que tiene para grabar el podcast, sin embargo, informó que no haría contenido esta semana.

‘La chika’ compartió que “la omicromicosis” va en aumento en “MZT” por lo que prefirió suspender grabaciones , pues para ello necesitan estar cerrados en un cuarto varias personas.

Daniela Rodrice compartió en sus historias de Instagram la preocupación que vive desde que la “omicromicosis” repuntó en Mazatlán, Sinaloa.

Explicó que no grabaría el podcast para la siguiente semana y tampoco el contenido para su cuenta personal de YouTube, “para protegernos lo más posible”.

Compartió que, dentro del estudio, además de los invitados, también hay varias personas de staff por lo que prefería no exponerse.

“Vamos a ver cómo le hacemos” dijo con el deseo de sí compartir en sus canales de YouTube.

Asimismo, dijo ‘la Yazmín’ les aplicaría una prueba Covid-19, “por qué no vaya a ser”.

Daniela Rodrice no compartió cuál fue el resultado que obtuvo en su prueba Covid-19.

Daniela Rodrice no solo está sufriendo por el alza de Omicron en Mazatlán, Sinaloa, sino que también sufrió efectos secundaros de su medicina contra la ansiedad.

Una de las características de la influencer es que habla abiertamente de los problemas mentales que tiene, específicamente ansiedad diagnosticada y medicada.

Por ello, compartió que estaba sufriendo los estragos de haberse tomado mal “las drogas del loquero”, pues dijo que, durante Navidad y Año Nuevo, las dejó pasar.

“Cuando me levanté me sentía bien deste, me sentía mariadona, como que mi cerebro respiraba bien raro, después de acordé que no me había tomado bien mis pastillas”.

Daniela Rodrice, influencer.