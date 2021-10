Daniela Rodrice sobre BTS y las bandas coreanas: “chéquense los valores” (VIDEO)

Daniela Rodrice sobre BTS y las bandas coreanas: “chéquense los valores” dice a través de su cuenta en YouTube.

En uno de sus videos la influencer Daniela Rodrice habló sobre el esfuerzo de BTS y las bandas coreanas para volverse bandas internaciones.

Y es que dijo Daniela Rodrice no es sencillo cuando tu idioma no es ni siquiera el segundo en hablarse a nivel mundial.

A pesar de que no se dijo fanática de BTS, Daniela Rodrice, la influencer originaria de Sinaloa dijo respetar mucho el trabajo que hacen esta y otras bandas coreanas.

“Sí me gusta machín lo que hacen, ósea se me hace increíble todo lo que han logrado”

Y es que dijo Daniela Rodrice para las bandas coreanas no es fácil volverse populares y triunfar ya que su idioma no es tan conocido como lo sería el inglés.

Sin embargo, Daniela Rodrice resaltó es algo ‘muy fuerte’ pues los cantantes coreaos para lograr ser exitosos deben pasar por un duro entrenamiento.

Pues en el documental de ‘Black Pink’ en Netflix, Daniela Rodrice vio como a las cantantes las entrenaban desde los 15 años, una época la cual ella considera perfecta para divertirse.

“Luego también me estresa, no sé si vieron el documental de ‘Black Pink’, cuando las están entrenando, yo no aguantaría eso y luego a los 15 años”

Daniela Rodrice