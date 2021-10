Daniela Rodrice se disfraza de sexy Goku para Halloween (VIDEO). La influencer compartió un video a través de su canal de YouTube donde califica y juzga diversos disfraces de Halloween.

Daniela Rodrice modeló disfraces de Fashion Nova Haul y su pareja “El Sugar Dady”, fue el encargado de calificar los disfraces de la también tiktoker.

Daniela Rodrice modeló tres disfraces y, seguramente, el disfraz de Goku será tendencia luego de verlo puesto en la influencer mexicana.

Daniela Rodrice se disfraza de sexy Goku para Halloween

El primer disfraz que modeló Daniela Rodrice fue un clásico: Goku, personaje de Dragon Ball Z.

Daniela Rodrice se disfraza de sexy Goku para Halloween (Daniela Rodrice - Yo)

“Súper Goku, Súper Saiyajin en exótica”, expresó el Sugar Dady.

Con mucho humor, Daniela Rodrice detalló que el modelo de sexy Goku que usa es uno distinto al del manga. “Es más buchonsona”, agregó.

Daniela Rodrice se disfraza de sexy Goku para Halloween (Daniela Rodrice - You)

El disfraz de Goku recibió un 10/10 de calificación.

Luego de ver este disfraz de sexy Goku que usó Daniela Rodrice, lo más seguro es que proximamente veremos en Tik Tok varias personas imitando su look.

El siguiente disfraz que usó Daniela Rodrice respondía a la temática “La youtuber gótica cancelada que está en prisión”.

Daniela Rodrice, La youtuber gótica cancelada que está en prisión (Daniela Rodrice - You)

Daniela Rodrice dijo que con este disfraz no se refería a alguien en especial, solo fue una inspiración.

Sin embargo, a manera de broma destacó “probablemente es algo que pueda pasar en algún futuro”.

Incluso, Daniela no descartó que ‘La youtuber gótica cancelada que está en prisión’ pueda ser su versión en 2022. Este disfraz también recibió 10 de calificación.

En el último disfraz, Daniela Rodrice se caracterizó de una chica ochentera; vistió colores y texturas propios de la época y sorprendió con un peinado con bastante volumen.

Daniela Rodrice, Chica Ochentera (Daniela Rodrice - YouTube)

¿Qué otros disfraces modeló Daniela Rodrice?

Además de disfrazarse de Sexy Goku, Daniela se caracterizó de una ‘Jugadora Sexy de Beisbol’. Con colores eléctricos, la influencer dijo sentirse muy cómoda y sexy. “Yo no soy de las que sale así, pero no me viera mal”, apuntó.

Daniela Rodrice, Jugadora Sexy de Beisbol (Daniela Rodrice - Y)

El siguiente disfraz se trató de una ‘Conejita Sexy’ y por último modeló un disfraz de ‘Hada sexy’.

Daniela Rodrice, Conejita Sexy (Daniela Rodrice - YouTube)

Sus fans no dudaron ni un segundo en aplaudir su basta selección de disfraces para halloween, sobre todo el disfraz de sexy Goku. Además, los fans estacaron su belleza y su gran sentido del humor.