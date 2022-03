Daniela Rodrice muestra que sí se baña

Daniela Rodrice se compartió con el cabello húmedo, pues no quiere que piensen que no se baña.

Aún estando en la CDMX y sufriendo con las críticas por comer una guajolota con Coca-Cola, Daniela Rodrice se mostró con sus inseparables Crocs.

Debido que en la mayoría de veces Daniela Rodrice se muestra recién levantada y en su día a día, está ocasión se enseñó con el cabello húmedo, asumiendo se bañó.

Explicó que no quiere que sus seguidores piensen que no se baña, como a ella le pasa con algunos influencers, “hoy me bañé”.

Daniela Rodrice teme que piensen que no se baña

Daniela Rodrice primero se compartió recién levantada con el cabello alborotado, mientras cantaba ‘Miel’ de Lauri García.

Daniela Rodrice sin bañarse. (@danielarodrice)

En una siguiente historia en Instagram, Daniela Rodrice se mostró con el cabello húmedo, compartiendo que sí se había bañado, pues dijo que no quería que pensaran no lo hacía.

Explicó que este pensar lo tiene ella cuando ve que influencers suben historias al despertarse y después enseñan su desayuno y resto del día.

Misma secuencia que la hace pensar que no se bañaron , por lo que en esta ocasión decidió mostrarse recién salida de la ducha, para que no le dijeran que no se baña.

Dijo que “por las carreras” no se ha mostrado recién bañada, por lo que esta vez sí lo compartió.

“No he mostrado que me baño, eso me preocupa, porque a veces veo gente que siempre está en pijama y no le veo el pelo mojado, y digo yo -esta no se baña”. Daniela Rodrice, influencer.

Daniela Rodrice se muestra bañada. (@danielarodrice)

Daniela Rodrice ya no se quita sus Cros de comprometida

Daniela Rodrice sigue en la CDMX y aunque se desconoce el motivo que la trajo a la capital, lo que sí es certero es que no dejó sus Crocs de comprometida.

La influencer de Mazatlán, Sinaloa, quien recientemente se comprometió con su novio Daniel Santos, han presumido sus Crocs que hacen juego entre ellos.

Ahora que la influencer está en la CDMX y un poco alejada del sugar, mostró parte de su outfit en donde no pudieron faltar sus Crocs.

Daniela Rodrice enseña su outfit (@danielarodrice)

Aunque el sugar de Daniela Rodrice compartió su paseo por la calle Madero, ella no ha mostrado si realmente han estado juntos en todo este viaje.