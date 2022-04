Daniela Rodrice armó una “albercada” en su casa y desató las envidias de sus seguidores, pero también de famosos como Jhonny Caz, quien denunció discriminación de la creadora.

Daniela Rodrice compartió que la tarde de ayer -21 de abril- haría una “piscinada/albercada” en su casa, pero solamente invitó a ‘La Nairobis’.

Desde semanas anteriores, Daniela Rodrice compartió una alberca inflable que compró, pero al parecer, fue hasta ahora que la estrenó.

La creadora de contenido desató tantas envidias, que Jhonny Caz el cantante de Grupo Firme denunció discriminación hacia los gays por no haberlo invitado.

Daniela Rodrice compartió en su historia de Instagram que por el fuerte calor que hay en Mazatlán, Sinaloa, decidió inflar su alberca y hacer una “piscinada”.

Mostrando la alberca que compró en Sam’s Club y que instaló en su patio trasero, Daniela Rodrice anunció la llegada de ‘La Nairobis’ para disfrutar del lujo.

Al parecer por el calor que se vive en México, ‘la chika’ desató las envidias, porque enseguida dijo “nomás les enseñé la alberca, no les dije que los iba a invitar”.

Estos comentarios incluyeron a Jhonny Caz, el vocalista de Grupo Firme, quien dijo quería ir a la “albercada” en la casa de ‘la chika’.

Posteriormente se mostró poniéndose su traje de baño, lentes de sol y grandes aretes para meterse a su alberca.

Sin dudar de lo fabulosa que se veía, Daniela Rodrice le reclamó a La Nairobis por no haberle dicho lo bien que se ve.

“Qué bien me vio Nayar, por qué no me avisaste”.

Daniela Rodrice, creadora de contenido.