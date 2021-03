Daniela Berriel reveló que tras su violación se encontró con Gonzalo Peña

En entrevista, Daniela Berriel confesó que después de ser violada se encontró a su expareja Gonzalo Peña con dos niñas.

Daniela Berriel acudió al programa ‘De Primera Mano’ donde habló sobre la denuncia por el abuso sexual que sufrió hace un año en Acapulco por Eduardo Ojeda .

En su conversación la actriz reveló que tras su violación se encontró con el actor Gonzalo Peña con dos niñas en un restaurante en la Ciudad de México y sintió mucho miedo de lo que le pudiera pasar a las jóvenes.

Daniela Berriel: “Me dio coraje que ellos pudieran seguir su vida y que la que se tuvo que ir del lugar fuera yo”

En el video compartido por el programa ‘De Primera Mano’, Daniela Berriel reveló que aunque hizo público su abuso sexual el pasado 5 de marzo, durante un año se encontró esperando que las autoridades pudieran actuar.

Durante su entrevista, la famosa destacó que ella habló de su violación ya que en su caso no había avances significativos y sus agresores continuaban con su vida como si nada hubiera sucedido.

Daniela Berriel reveló que en una ocasión se encontró con Gonzalo Peña en un restaurante en la CDMX. Según lo relatado por la famosa el actor español se encontró en compañía de dos niñas y en ese momento tuvo miedo de que les pudiera pasar algo.

“Lo vi en un lugar de aquí de México, en una terraza. Lo vi con dos niñas y yo me fui del lugar (…) Me dio miedo que le llegara a pasar algo malo a esas niñas” Daniela Berriel

Aunque Daniela quería hacer algo, optó por retirarse ya que no quería entorpecer el proceso legal y pensó que si se acercaba podría advertir a Gonzalo de que algo estaba pasando.

“No me vio (…) Me dieron ganas de llegar y poder ayudar a esas niñas, porque no sabía qué les podía pasar, pero sabía que era como avisarle a él de que algo estaba pasando y no quería porque ya estaba la denuncia puesta y yo estaba esperando que las autoridades hicieran algo” Daniela Berriel

Daniela Berriel confesó que Eduardo Ojeda no se percató que ella también se encontraba en la terraza en ese momento. Pero también sintió mucho coraje de que sus agresores continuaran con su vida y ella fuera la que se tuvo que salir.