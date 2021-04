En conferencia de prensa Daniela Berreil expresó que en la liberación de Eduardo Ojeda hubo incongruencias y manejo de influencias.

Este sábado 10 de abril el padre de Daniela Berriel reveló a través de su cuenta de Twitter que Eduardo Ojeda Franco, el presunto agresor sexual de su hija había quedado en libertad.

La conductora realizó una conferencia de prensa en donde aseguró que se ha cometido una de las injusticias más grandes del país. Reveló que la decisión del juez solo demuestra que una vez más ganaron las influencias y el dinero.

Daniela Berriel: "Esta lucha no termina"

A través de su cuenta de Twitter, Mario Alberto Berriel reveló que el presunto agresor de su hija Daniela Berriel había quedado en libertad, luego de que a mediados de marzo fue vinculado a proceso por el delito de violación.

Por medio de sus Instagram Stories, la actriz confirmó que Eduardo Ojeda Franco ya se encontraba fuera de la cárcel. En su mensaje la famosa destacó que desafortunadamente le habían dado la oportunidad de poder huir.

“Quiero ser yo la que les informe que ayer por la tarde el juez le otorgó libertad al hombre que me violó Eduardo Ojeda Franco dándole la oportunidad de huir de la justicia" Daniela Berriel

Daniela Berriel dejó en claro que su lucha no termina, pues seguirá peleando para que se haga justicia y los responsables de su abuso sexual paguen.

"Estoy con la frente en alto, sabiendo que hice y estoy haciendo lo correcto. Esta lucha no termina aquí" Daniela Berriel

Daniela Berriel @ danniberriel

Daniela Berriel: “Injustamente se ordenó la liberación de Eduardo Ojeda ante las presiones del poder económico”

Tal y como había prometido en sus redes sociales, Daniela Berriel realizó una conferencia de prensa en donde calificó como una injusticia la liberación de Eduardo Ojeda.

En compañía de sus padres y sus abogados, la actriz acusó que hubo un manejo de influencias, pues el acusado es miembro de una de las familias más adineradas del país, pues recordó que son dueños de INFRA, una empresa de oxígeno medicinal.

“Injustamente se ordenó la liberación de Eduardo Ojeda ante las presiones del poder económico y político que tiene el antes citado” Daniela Berriel

En el video Daniela Berriel y sus abogados señalaron que presuntamente el poder económico y político bastó para “torcer la justicia y posiblemente corromper al juez”. Además, aseguraron que se presentaron varias irregulares que ayudaron a la liberación de Eduardo Ojeda.

“Sin duda existieron irregularidades. Actuaré enérgicamente en consecuencia, aportaré más datos y pruebas para acreditar aún más los actos delictivos cometidos por Eduardo Ojeda Franco y Gonzalo Peña” Daniela Berriel

Durante la conferencia de prensa se explicó que el imputado salió de la cárcel luego de que se presentó una prueba pericial en la que supuestamente el ADN no coincide. Sin embargo, los abogados destacaron que no es una prueba suficiente.

“Supuestamente no se encontró material genético del imputado en mi persona, hecho que claramente no implica que la violación no se haya cometido” Daniela Berriel

Daniela Berriel destacó que el juez violó sus derechos pues no permitió que sus abogados estuvieran presentes cuando se realizó la presunta prueba a su agresor y tampoco se les permitió que pudieran combatir los argumentos.

“Al no permitir que mi asesoría jurídica tuviera la oportunidad de combatir el dictamen, documento manipulado por las formas y tiempos” Daniela Berriel

En el video que se compartió en Instagram, se destacó que la familia de Eduardo Ojeda conocía de antemano la decisión del juez.

“Tan ciertos estaban que la resolución les iba a ser favorable, que su familia, escoltas y demás personas, estaban esperándolo a las afueras del juzgado; es decir, ellos ya lo sabían” Daniela Berriel

En todo momento los abogados destacaron que hubo irregularidades, lo que les hace pensar que todo se encontraba planeado ya que se manejaron las cosas muy rápido.

¿Qué pasará ahora con la denuncia de violación de Daniela Berriel?

Daniela Berriel destacó que pese a la liberación de Eduardo Ojeda, ella no parará hasta que tenga justicia. De manera contundente destacó que pedirán que se investigue su caso y las autoridades que intervinieron para que su agresor quedará libre.

Entre lágrimas la actriz destacó que no tiene miedo y pese a que todo apunta a que hubo abuso de influencias, ella seguirá con su caso.

“Eduardo Ojeda, no te tengo miedo, no voy a callarme y no pararé hasta que se haga justicia. No me arrepiento de haber denunciado, de alzar la voz y el 14 de marzo, Eduardo Ojeda me violó en Acapulco, en su casa. Yo ya no tengo miedo, es momento de que los que tengan miedo sean ellos. Él podrá comprar muchas cosas, pero jamás nuestras voces” Daniela Berriel

En el video Daniela Berriel les pidió ayuda a las autoridades para que su caso de violación no quede impune, sin importar el poder o el dinero que pueda tener el acusado.