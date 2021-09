Daniela Berriel retomará demanda contra Eduardo Ojeda por violación

Durante una conferencia de prensa, la actriz Daniela Berriel informó que retomará la demanda en contra de Eduardo Ojeda.

Y es que aunque Daniela Berriel había dicho que por motivo económicos tendría que dejar el caso, la famosa dijo no sentirse tranquila con su decisión.

En la conferencia de prensa, la actriz Daniela Berriel reveló que ahora estará t rabajará con una nueva firma jurídica.

Y que junto con sus nuevos abogados, ya presentó un amparo federal para que se vuelva a investigar si fue correcto haber dejado en libertad a su agresor en marzo de este 2021.

Pues a pesar de que ya había decidido dejar el asunto, Daniela Berriel dijo no haberse quedado tranquila con su decisión.

“Yo di la noticia de que no iba a seguir con el caso, y aun así me sentí triste, me sentí derrotada, sentí que no había esperanza, estamos cansadas que en México no nos sintamos seguras, que en México las cosas queden impunes”

Daniela Berriel