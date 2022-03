Daniela Berriel quiere que Gonzalo Peña haga lo correcto y por fin de la cara públicamente. La famosa reveló que el actor ya no tiene orden de aprehensión en su contra.

Tras dos años de haber denunciado su abuso sexual, Daniela Berriel continúa su proceso legal en contra de Eduardo Ojeda y espera que pronto pueda ser su próxima audiencia.

Cabe destacar que desde que Gonzalo Peña fue acusado de “cómplice de violación” de Eduardo Ojeda, ha desaparecido de las redes sociales. Sin embargo Daniela Berriel espera que pronto reaparezca públicamente.

Tras retomar su denuncia en contra de Eduardo Ojeda por abuso sexual, Daniela Berriel concedió una entrevista con el programa ‘De Primeara Mano’ donde confirmó que Gonzalo Peña ya no tiene una orden de aprehensión en su contra.

A través de una audiencia en mayo pasado, Gonzalo Peña confirmó la versión de Daniela Berriel sobre el abuso sexual que sufrió en Guerrero.

“La noticia es que Gonzalo ya es un hombre libre ya no tiene orden de aprehensión”

Para Daniela Berriel es un paso importante ya que le parecía injusto que Gonzalo Peña tuviera una orden de aprehensión en su contra cuando ella ya le había otorgado el perdón por su caso de abuso sexual.

“Eso es bueno porque realmente era algo injusto que le tuvieran una orden de aprehensión por un delito que él ni siquiera cometió porque el del abuso sexual yo le otorgue el perdón y la Fiscalía todavía le tenía una orden de aprehensión por un delito que él no hizo, entonces pues era injusto”

Daniela Berriel confirmó que Gonzalo Peña es parte de sus testigos, aunque desea que ahora que no es perseguido por las autoridades, haga las cosas correctamente.

Al ser cuestionada sobre a qué se refería, Daniela Berriel confesó que le gustaría que Gonzalo Peña hablará públicamente y reconociera que ella fue abusada sexualmente.

“A mí si me gustaría que saliera a dar la cara, hace ya un año que no se sabe nada de él y yo ya vi el video donde él testifica, pero creo que me ayudaría bastante que diera la cara”

Daniela Berriel