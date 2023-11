Hace algunas semanas la salud de Daniel Bisogno se vio perjudicada por segunda ocasión en lo que va del 2023 y ahora se sinceró con Pati Chapoy, quien le dice de frente “te veías muerto en vida”.

En una entrevista que Daniel Bisogno -de 50 años de edad- tuvo para el canal de YouTube de Pati Chapoy, le reveló detalles sobre su más reciente hospitalización.

El conductor de Ventaneando contó haber perdido 12 kilos en 10 días, situación que llevó a Pati Chapoy -de 74 años de edad- a decir lo mal que se veía cuando se reincorporó tras la cirugía que tuvo.

Daniel Bisogno le revela a Pati Chapoy que su hígado no está bien, pero ¿se hará trasplante?

Más de una especulación se dio luego de que Daniel Bisogno se mostró ausente de la conducción de Ventaneando; se destapó que fue operado de la vesícula.

Sin embargo, ante las especulaciones sobre su estado de salud, mismas que siguen vivas hoy en días, Daniel Bisogno se sinceró con Pati Chapoy sobre lo que le pasó.

El conductor de Ventaneando contó que se le reventó la vesícula, situación que lo llevó a una operación de emergencia y a una baja de peso alta en 10 días.

Sincerándose con Pati Chapoy, ‘El Muñe’ dio razón al porqué lucía físicamente demacrado a su regreso a Ventaneando, tras la operación de la vesícula.

Apuntó que la decisión de volver a Ventaneando fue suya por amor a su trabajo, aunque aseguró que sí lucía más delgado físicamente es por lo que tuvo que pasar por la cirugía.

Danel Bisogno le contó a Pati Chapoy haber bajado 12 kilos en 10 días por lo que instantáneamente su jefa le confirmó sin pudor “te veías muerto en vida”.

“Pati- Tengo que decir cómo te vi Daniel, parecías como un muerto en vida (...).

Daniel- En el proceso de la operación, como no podía comer, me tenían a puro suero, sí me ve flaco, claro que estoy flaco, fueron 12 kilos en 10 días por una operación”.

Pati Chapoy y Daniel Bisogno.