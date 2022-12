¿Daniel Bisogno lo odia? Ricardo Peralta hace fuertes acusaciones y lo llama “racista”, pues asegura que no lo quiere por ser de piel morena y no cumple con los estereotipos de belleza.

Ricardo Peralta de 33 años de edad se convirtió el pasado domingo 18 de diciembre en el gran ganador de MasterChef Celebrity México. El influencer conocido como ‘La Loba’, recibió el apoyo de sus seguidores.

Sin embargo también recibió algunos comentarios negativos, como el que realizó Daniel Bisogno de 49 años de edad en el programa Ventaneando en donde señaló que nadie conocía a Ricardo Peralta.

Tras los comentarios que realizó Daniel Bisogno, Ricardo Peralta, youtuber de ‘Pepe y Teo’, arremetió en contra del conductor de Ventaneando y lo expuso como racista.

Ricardo Peralta cree que Daniel Bisogno no lo quiere por ser de piel morena

La segunda temporada de MasterChef Celebrity México causó gran expectativa entre los televidentes, después de 18 programas Ricardo Peralta se convirtió en el gran ganador.

Tras su triunfo, Ricardo Peralta recibió el apoyo de muchos usuarios, sin embargo también recibió varias críticas de personas que consideraban que no debió de haber ganado MasterChef Celebrity.

Tal y como lo hizo Daniel Bisogno en el programa Ventaneando donde señaló que algunas veces “se premia al más débil”, refiriéndose a que Ricardo Peralta no era uno de los favoritos para ganar.

Incluso Daniel Bisogno señaló que nadie conocía a Ricardo Peralta. Tras la controversia generada, ‘La Loba’ concedió una entrevista a ‘El Heraldo GastroLab’ donde le respondió al conductor de Ventaneando.

En su conversación Ricardo Peralta habló sobre cómo le emocionó haber ganado MasterChef Celebrity al mostrarse tal cuál es pues pudo romper el molde.

“Soy una rebelde y de pronto digo si no les gusta lo que soy pues me van a sacar rápido, cada uno juega sus juegos. Simplemente siendo yo, sé que impacto puede tener” Ricardo Peralta

Al ser cuestionado sobre los comentarios de Daniel Bisogno, Ricardo Peralta señaló que ya sabía que el conductor de Ventaneando lo odiaba y no pasaba nada pues ya ni le dolía.

“Bisogno me odia, yo ya sé y ni me duele, ni pasa nada. De hecho, en el de este de prensa decía vas a estar ahí en vivo en Ventaneando, y yo en mi cabeza siempre dije: ‘no creo’” Ricardo Peralta

Ricardo Peralta tachó a Daniel Bisogno de racista al señalar que si le cae mal es por su color de piel y porque no cumple con la norma hegemónica de belleza.

“Yo sé que le caigo muy mal. Le caigo mal porque soy moreno, el hombre si es medio racista. No le caen bien las personas que no son muy de la norma hegemónica, se sabe” Ricardo Peralta

Ricardo Peralta revela que el exnovio de Daniel Bisogno también le tiró hate

En su conversación, Ricardo Peralta destacó que no lo dice para crear más controversia pues sabe que no le cae bien a Daniel Bisogno y no pasa nada.

“No lo digo para generar más controversia, solamente son cosas que pasan y lo sé y tampoco es como si yo quisiera ser su mejor amigo, si no le caigo pues no le caigo” Ricardo Peralta

Ricardo Peralta destacó que conoce a Daniel Bisogno porque es amigo de personas que conoce y lo ha visto en antros gays.

“Es amigo de otras personas que también conozco y son amistades, lo he visto en mis antros, ahí está lo respeto” Ricardo Peralta

En la entrevista, Ricardo Peralta destacó que cree que a Daniel Bisogno le gusta empezar con el pie izquierdo sus relaciones, ya que se ha metido en varios problemas por los comentarios que realiza de ciertas celebridades.

“Lo que yo pienso es que le gusta mucho iniciar con el pie izquierdo en muchas relaciones. Porque en el transcurso de Ventaneando siempre se ha metido en problema y luego ya mi Pati le lleva a la invitada o invitado del que habló mal y ya luego dice hay no todo bien” Ricardo Peralta

Ricardo Peralta exhibió a Daniel Bisogno al señalar que no solo el conductor ha hablado mal de él, sino que su exnovio también le tiró hate en su momento.

“A mi no me duele, en algún momento también un exnovio, creo que ya es su exnovio, que estaba muy chavito, también como que me tiró hate y yo así de amiga cálmate, todo bien” Ricardo Peralta