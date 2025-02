Daniel Bisogno está en terapia intensiva y algunos órganos no le funcionan al cien debido a las complicaciones por una hemodiálisis a la que fue sometido.

En los últimos días, las alarmas por el estado de salud de Daniel Bisogno -de 51 años de edad- se encendieron.

Lluego de que se dio a conocer que se encontraba grave en el hospital.

Luego de que se difundió el rumor de que la salud de Daniel Bisogno se mermó una tras trombosis pulmonar, su hermano Alex Bisogno -de 48 años de edad- negó está información.

Sin embargo, Alex Bisogno llegó a Ventaneando para hablar sobre el estado de salud de Daniel Bisogno.

¿Por qué Daniel Bisogno no ha regresado a Ventaneando? El conductor revela por fin la fecha

Daniel Bisogno no está al borde de la muerte, dice su hermano Alex Bisogno ante rumores de su salud

Aunque se mostró molesto con todas las especulaciones, Alex Bisogno no dio buenas noticias sobre la salud de Daniel Bisogno y confirmó que su familia lo acompañará hasta el final.

Alex Bisogno habló sobre la salud de su hermano Daniel Bisogno.

En medio de las especulaciones entorno a la salud de Daniel Bisogno, Alex Bisogno acudió al programa Ventaneando para hablar sobre el estado de su hermano.

Alex Bisogno señaló que Daniel Bisogno se encuentra delicado, pero así está desde que se sometió a un trasplante de hígado.

“Si la pregunta es si está delicado, sí está delicado, desde el momento en el que lo iban a trasplantar, la situación es que no ha salido de ese riesgo, hasta que no haya una verdadera mejora”

En su conversación, Alex Bisogno recordó que ya se sabía que Daniel Bisogno tenía que regresar constantemente al hospital tras su trasplante de hígado.

Daniel Bisogno está en terapia intensiva y algunos órganos no le funcionan al cien; su familia lo acompañará hasta el final

Sin embargo, Alex Bisogno señaló que el verdadero problema de Daniel Bisogno fue causado por una bacteria que no se ha podido erradicar.

“Desde que Daniel sale del trasplante se aloja una bacteria en las vías biliares, ese fue el verdadero problema porque es una bacteria que ha ido mutando y que no hemos podido erradicar. Cada que le ponen un antibiótico la bacteria se hace más resistente”

Alex Bisogno también comentó que llevan meses luchando con esta bacteria que ha provocado que Daniel Bisogno no pueda tener una recuperación completa.

Sobre la salud de Daniel Bisogno, Alex Bisogno reveló que está en una situación compleja y no acabará hasta que lo vean trabajando en Ventaneando.

“Daniel si está en una situación compleja, esto todavía no se acaba hasta que recupere la salud al cien por ciento y lo vean sentado en esta sala trabajando otra vez”

Alex Bisogno confesó que en la última hospitalización del conductor, bacterias entraron a la sangre de Daniel Bisogno, por lo que su salud se complicó.

“Seguimos en el camino, ayer fue un día trascendente (…) En la última hospitalización tuvieron que remover estas prótesis que le ponen en las vías biliares para que no haya un posible foco de infección. Las bacterias se fueron a depositar ahí, al momento de removerla brincan a la sangre”

En ese sentido, Alex Bisogno contó que Daniel Bisogno presentó varios malestares y se tuvo que quedar en el hospital.

“Empieza a tener malestares, todos los que se puedan imaginar, pobrecito. A tal grado de que no pudo salir de esa hospitalización, nosotros íbamos de entrada por salida, se quedó en el hospital y empezaron con un esquema de antibiótico, uno muy potente”

Asimismo, Alex Bisogno declaró que el fuerte tratamiento que recibió Daniel Bisogno hizo que otros órganos se colapsaran y los pulmones se llenaran un poco de líquido.

Según dijo, el martes 11 de febrero, Daniel Bisogno presentó problemas para respirar y él tuvo que regresar al hospital.

“En realidad Daniel no estaba mal, me llama la doctora y me dice ‘sabes que regrésate al hospital, porque Daniel está teniendo complicación para respirar, creemos que es un poco de líquido en los pulmones’”

Alex Bisogno