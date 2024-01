Un Tal Fredo vuelve a hacer de las suyas al preguntarle a Dania Méndez sobre sus viejas relaciones amorosas por lo que inevitablemente la influencer se comparó con Shakira por una triste razón.

Y es que Dania Méndez -de 31 años de edad- recordó su romance con Lorduy, cantante de Piso 21, quien le aplicó el “shakirazo”, palabra que utilizó para decir que le fue infiel como a Shakira -de 46 años de edad.

Es decir, no solo la engañó, al igual que Gerard Piqué -de 36 años de edad-, Lorduy se quedó con la mujer que en su momento fungió como su amante.

Dania Méndez (@dania.mndz / Instagram)

Dania Méndez se compara con Shakira por esta triste razón que tiene ver con su ex

A través del podcast “Hablemos de tal”, Dania Méndez recordó su romance con Lorduy -de 29 años de edad- mismo que terminó porque él, al igual que a Shakira, la engañó.

No obstante, Dania Méndez, quien se compara con Shakira, reconoce que su exnovio es un gran compositor, un buen padre y un buen hijo, pero fue una mala persona con ella.

“Eso no significa que sea un gran novio”, dice la también ex habitante de La Casa de los Famosos de Telemundo, para posteriormente lamentar que en la vida del cantante de Piso 21 haya sido la “mujer del proceso” por no decir “la pendeja”.

Lorduy (@lorduypiso21 / Instagram)

De acuerdo con Dania Méndez, aunque ambos crecieron en el medio, ella siempre lo apoyó.

“Fui la mujer que estaba al pendiente de sus redes para hacerlo crecer, para que la gente lo escuchara, para que vieran al novio que tenía en ese momento”, pero las cosas no salieron como ella las había visualizado.

“Fue una historia de amor muy bonita hasta ahorita la historia de amor mas bonita que he tenido. Ahorita él está haciendo su vida con Clara Chía,p erdón que así le diga...y tampoco es contra ella, eh. Nadie puede entrar a donde no lo dejan entrar... Me aventaron el Shaquirazo, él sigue con esa personas con quien me fue infiel” Dania Méndez

Por lo que segura que existe el karma, manda un mensaje a la persona que hoy ocupa su lugar: “Si me lo hizo a mí también te lo va hacer a ti”.

Dania Méndez y Lorduy

Dania Méndez y Lorduy iniciaron un romance en 2019, el cual desafortunadamente terminó en 2021 debido a que el cantante de Piso 21 le fue infiel.

Aunque por varios meses se callaron el motivo de la ruptura, Dania Méndez no soportó cuando se encontró a Lorduy con su amante, ahora novia, en un evento.

La influencer reveló haber descubierto el engaño por Apple Watch que ella le regaló. Descubrió mensajes candentes que lo decían todo, pero lo peor es que la familia del cantante sabía que había otra mujer pues se las presentó y ellos la aceptaron.