Luego de que Sofía Castro asegurara que a nadie le corresponde hablar de la vida privada de su mamá, aseguran que Cynthia Klitbo habría pedido a periodista no sacar la confesión sobre Angélica Rivera.

De acuerdo con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, Cynthia Klitbo y Angélica Rivera se pelearon luego de que la actriz le contará a una periodista que Enrique Peña Nieto le fue infiel a la ex Primera Dama.

“Angélica Rivera se enojó con Cynthia porque habló de más”, dijo y posteriormente aseguró que la actriz se arrepintió de haber ventilado la intimidad de la ex esposa de Peña Nieto.

“A mí Cynthia Klitbo me dijo que ella no dio permiso para que pasará esa parte de la entrevista que le dio a Inés Moreno, eso me dijo”, subrayó; sin embargo, reconoció que la actriz cometió una imprudencia.

Por lo que se comprometió a buscar a Cynthia Klitbo para saber su sentir respecto al reclamo de Sofía Castro, aún sabiendo que la actriz no dirá nada ya que se trata de la hija de su amiga.

Sofía Castro defiende intimidad de su mamá Angélica Rivera

La revelación de Gustavo Adolfo Infante llega a poco de que Sofía Castro revelará que a ella sí le molestaron las declaraciones de Cynthia Klitbo.

“Creo que nadie tiene por qué hablar”, dijo y aseguró que la única que tiene ese derecho es Angélica Rivera puesto que es su vida e intimidad.

“Yo ni siquiera hablo de la vida privada de mi mamá, ni de lo que vaya a hacer, ni de sus planes a futuro”, subrayó y dejó claro que le incomoda que le pregunten cosas que no le competen.

Sofía Castro (Agencia México)

Así como aseguró que no se meterá en la amista de Angélica Rivera y Cynthia Klitbo ya que es la relación de su mamá. “Entonces, la verdad, yo prefiero mantenerme muy al margen”, dijo.

Y finalmente, para evitar malas interpretaciones, insistió en que no hablará de su mamá, ni de su papá o sus hermanas ya que cada integrante de su familia tiene voz.