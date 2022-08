A Cynthia Klitbo no le interesa saber de Niurka, a pesar de que la vedette insiste en hablar sobre ella y llamarla “ardida”.

El pleito entre Cynthia Klitbo y Niurka tiene una razón con nombre y apellido: Juan Vidal.

Y es que, recordemos, Cynthia Klitbo demandó a Juan Vidal por negarse a pagarle el dinero que le prestó.

Luego de que Niurka y Juan Vidal expusieran su relación amorosa, la vedette se lanzó contra Cynthia Klitbo por ser una “exnovia ardida”.

Cynthia Klitbo, de 55 años de edad, aseguró que no piensa defenderse de Niurka porque ni la conoce.

Cynthia Klitbo ya ratificó su denuncia contra Juan Vidal, su expareja que quedó a deberle dinero y la violentó durante su fugaz relación.

Aunque Cynthia Klitbo ha mantenido muy hermético el tema de Juan Vidal, otras personalidades del espectáculo se han pronunciado al respecto.

Niurka, de 54 años de edad y actual novia de Juan Vidal, tomó partido a favor del actor y despotricó contra Cynthia Klitbo por “ardida” .

En entrevista con medios, Cynthia Klitbo fue clara con su postura alrededor de Niurka.

Y es que, cuando le preguntaron qué opinaba de los últimos comentarios de la vedette, Cynthia Klitbo respondió tajante.

“No se ni quién es esa señora, no se de quién me hablas”, dijo.

Finalmente, Cynthia Klitbo le dio una ‘cachetada con guante blanco’ a Niurka por sus críticas.

“A mi que me dejen en paz, a mi la nacada no me gusta.”

Cynthia Klitbo