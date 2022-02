Cynthia Klitbo acusa de maltrato a Carla Estrada, la productora le responde. Los hechos habrían sucedido durante las grabaciones de la telenovela ‘Alborada’.

Al parecer una guerra de declaraciones se ha suscitado luego de que la actriz Cynthia Klitbo habló sobre cómo fue haber trabajado con la famosa productora de telenovelas Carla Estrada.

Esto en una entrevista concedida para el programa de YouTube de la periodista Mara Patricia Castañeda.

En donde, la actriz, Cynthia Klitbo aseguró haber tenido una mala experiencia al trabajar junto a Carla Estrada, luego de que la productora la invitara a dirigir la telenovela Alborada, además de actuar.

“Yo empecé a estudiar dirección hace muchos años y me fui a hacer una especialidad en dirección de actores y dirección de cine, entonces me regresé porque Carla Estrada me ofrece la telenovela Alborada, para codirigir con Mónica Miguel, y empiezo a dirigir, pero por esa telenovela pasaron cinco directores, en mi lugar, no fui la única que renunció. Carla es una persona muy ruda, ruda y grosera…”

Cynthia Klitbo