Wendy Guevara -de 30 años de edad- no piensa pelearse con la “lurias” de Laura Zapata, aunque la insultó y confesó algo sobre la actriz que muchos no esperarían.

Laura Zapata -de 67 años de edad- es conocida por lanzar ‘venenosos’ comentarios contra todos y esta vez le tocó a Wendy Guevara.

La actriz se ofendió porque aseguraron que tenía un gran parecido con Wendy Guevara y sus comentarios fueron bastante groseros.

Hace unos días, Wendy Guevara recordó cuando Laura Zapata se ofendió porque les encontraron parecido.

Esto desató que la prensa le preguntara si se había ofendido por las palabras de Laura Zapata y ella respondió de forma muy elegante.

Wendy Guevara dejó claro que nunca le va a faltar el respeto a Laura Zapata porque era una dama y porque todos sabían que estaba “lurias”.

“La señora me ofendió sin yo conocerla, no puedes juzgar así. La señora es una dama, yo jamás la voy a insultar, pero ya está medio lurias”

La influencer comentó que Laura Zapata tiene problemas con todo mundo, por lo que no le sorprende que la haya insultado sin conocerla.

Según contó Wendy Guevara, Laura Zapata la llamó ‘cosa’ tras ser comparada con ella.

“Ya sabe como son las redes sociales, va la gente y te bromea, y te dice: ‘Ay te pareces a no sé quien’. La bromearon diciéndole que era Wendy Guevara y ella dijo: ‘No me anden comparando con esa cosa’ y yo me sentí bien mal”

La fan número uno de las telenovelas mexicanas es sin duda Wendy Guevara, quien ha confesado que creció viendo estos melodramas.

Es por eso que Wendy Guevara admiraba a Laura Zapata, quien realizó varios papeles como villana.

Wendy Guevara reveló a Edén Dorantes que dejó de ver a Laura Zapata como una gran actriz, por estar en contra de la población LGBT.

La influencer asegura que gran parte del público que consume telenovelas forman parte de la población LGBT.

Wendy Guevara hasta llegó a defender a Laura Zapata, pues se enojó cuando no la eligieron para protagonizar el remake de ‘Cuna de lobos’ en 2019.

“Yo me ataqué como fan (por no elegir a Laura Zapata como protagonista) yo me ataqué, que bueno que no fue ya, por liosa”

Wendy Guevara