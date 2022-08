Claudio Yarto, el líder de Caló, fue captado pateando algo blanco en La Academia, luego de la presentación que tuvo el grupo en uno de los conciertos.

Ahora, es el propio Claudio Yarto quien desmiente que se trata de alguna droga lo que pateó en el escenario de La Academia, en donde ya hubo un ganador.

Aunque han pasado los días, el escándalo alrededor de La Academia sigue, sobre todo luego de que gritaron fraude en la gran final.

Pero esta vez, el foco está en Caló y su participación en La Academia. Y aunque Claudio Yarto ya dijo de qué era el objeto blanco, en Sale el Sol una no le creyó.

La Academia acabó y nombró a Cesia como la ganadora, pero hay momentos épicos que dejarán en la memoria de los mexicanos el regreso del reality show este 2022.

Uno de ellos, fue cuando Caló asistió al concurso y puso a bailar a todos los jueces, pero el bailoteo estuvo tan bueno que a Claudio Yarto se le cayó algo de su bolsillo.

Al ser un objeto blanco lo que cayó del bolsillo de Claudio Yarto y que enseguida este decidió patearlo, pues estaban en medio del show; levantó sospechas.

Ahora es el mismo Claudio Yarto quien dijo a Sale el Sol, de qué se trataba este objeto blanco misterioso.

El líder de Caló dijo “no dije nada porque no contesto fake news”, sin embargo, llegó el momento y habló de lo que se le cayó. Dice que fue un cubrebocas y no quería hacer promoción.

“Me quito el cubrebocas, me lo cuelgo y digo -se va a ver-, y me lo meto en una bolsa de la chamarra que estaba abierta, -bailo-, y sale volando el cubrebocas. Todo dijeron que era perico. Yo lo dejé pasar porque no contesto a fake news”.

Incluso, Gustavo Adolfo Infante dijo que platicó con él y le dijo que llevaba dos años y medio desintoxicado, pues antes sí consumía drogas.

El propio Claudio Yarto de Caló señaló que da conferencias y pláticas para dejar las adicciones y que incluso está haciendo un documental un método para “dejar los opiáceos”.

“El dar las pláticas lo hago en el anonimato saltándose la regla, porque no quiero que molesten a mis hijos con ese tema, porque yo me estaba muriendo de la risa, qué promoción le vamos a hacer a la KN95″.

Claudio Yarto estuvo con Caló en el escenario de La Academia, se le cayó un objeto blanco y aunque ya dijo que fue un cubrebocas, en Sale el Sol una no le creyó.

Fue Joanna Vega-Biestro de 42 años de edad, quien puso en duda que sí fuera un cubrebocas lo que se le cayó.

Primero preguntó “Los cubrebocas no los dan en esas bolsitas”, luego argumentó que si se patea un cubrebocas no sale volando con el mismo peso que su objeto blanco lo hizo.

“A ver, yo no... a mí lo que brinca... le reto a cualquiera a patear un cubrebocas y que salga con esa distancia. Yo no sé qué era, ni me atrevo a decir qué era, pero un cubrebocas no era”.

Joanna Vega-Biestro, periodista.