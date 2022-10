DKDA se integró a los 90′s Pop Tour, pero faltó Sharis Cid aclarando que efectivamente no se integró al show debido a que no le llegaron al precio.

Sharis Cid fue cuestionada sobre el rumor de que quiso volver a cobrar 50 mil pesos a Ari Borovoy por sumarse al 90′s Pop Tour y él se negó a incluirla al no poderlo pagar.

Pero más allá de que la cantante de DKDA, que hoy tiene 52 años de edad, se ofendiera, mandó un mensaje aleccionador a sus fans, “¿Tú cuánto vales?”.

Sharis Cid no se sumó con DKDA al 90′s Pop Tour porque no regala su trabajo

Sharis Cid decidió no ir al 90′s Pop Tour pese a que DKDA se reencontró en el escenario, aclarando que si no se integró fue porque no le llegaron al precio.

DKDA en el 90s Pop Tour. (@90spoptour / Tomada de video)

La cantante y actriz confirmó mediante un video de TikTok que los rumores eran ciertos, quiso volver a cobrar 50 mil pesos por su participación y la producción de 90′s Pop Tour no tuvo dinero.

Sharis Cid (@shariscid)

Señaló que está información solo se pudo haber filtrado por ese medio, pues eran los únicos que sabían, sin embargo, no se ofendió ante la pregunta.

Sharis Cid explicó que aunque la ocasión pasada estuvo en el Teatro Metropolitan con DKDA, esta vez no rebajaría lo que ella cree que vale su trabajo.

Además justificó su petición de 50 mil pesos, diciendo que los vestuarios de los 90s Pop Tour y los viajes -entre otros- los pagan los famosos, no la producción.

Sharis Cid manda mensaje aleccionador tras cobrar 50 mil pesos al 90′s Pop Tour

Después de que Sharis Cid confirmara que sí quiso cobrar 50 mil pesos al 90′s Pop Tour, pero no lograron llegarle al precio, dio un mensaje aleccionador.

La cantante, quien fuera integrante de DKDA, se mostró curiosa de quienes le decían “¿Y ella quién es? ¿Cantas?”.

Señalando que además de la actuación, también canta y perteneció a DKDA, “muchos son tiktokeros más chavitos o millennials”.

Asimismo, señaló que aunque se les hiciera sorprendente que cobrara 50 mil pesos por integrarse al 90s Pop Tour, es lo que ella cree que vale su trabajo.

“Hay que valorarse… pero sí, sí cobré 50 mil pesos, valórate, valora tu trabajo, tú ponle precio ¿Cuánto vales? Vales mucho, yo creo que nadie trabaja gratis”. Sharis Cid, cantante.

Finalmente, Sharis Cid no se definió como cantante, pues dijo “me defiendo”, aunque apuntó que tiene dos discos, obras musicales “y hago buenos coros”.