El 2 de marzo de este año se estrenó “Nada que ver”, la última película en la que participó Rebecca Jones, quien murió la madrugada de este miércoles.

Debido a que Rebecca Jones no pudo asistir a la presentación, sus compañeros y la productora de cine Kenya Márquez, de 51 años de edad, organizaron una premiere privada para que la actriz disfrutara de su trabajo.

Fue la propia Rebecca Jones quien, a través de su cuenta de Instagram, publicó algunas fotografías del encuentro que tuvo con sus compañeros.

No obstante, su aspecto físico fue lo que robó cámara y es que aquel momento lucía extremadamente delgada.

Consciente de las habladurías, Rebecca Jones se adelantó y en su publicación pidió a sus seguidores no preocuparse por su estado de salud, pero sobre todo no tenerle lastima.

Explicó que su baja de peso se debió a que estuvo en terapia intensiva ocho días, lo que adelgaza a cualquiera. Por lo que prometió que recuperaría ese peso aunque no era su mayor preocupación pues lo esencial era vivir y disfrutar los momentos dulces y agridulces.

Y sin más, lanzó una importante petición:

“Si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy pero muy lejana a eso. Más bien piensa cosas lindas, para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos, se materialicen y se haga un enorme y colectivo pensamiento mágico. Les amo”

Rebecca Jones