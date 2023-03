En septiembre de 2022, Alejandro Camacho aseguró que a Rebecca Jones le había regresado el cáncer, información que molestó a la actriz que de inmediato lo negó así como pidió que la información que surgiera alrededor de su salud fuera validada únicamente cuando saliera de su boca.

Por lo que hoy que Rebecca Jones ha muerto -a sus 65 años de edad- se está recordando el momento en que ésta negó tenerle miedo a la muerte.

“En esta vida nadie tiene la vida comprada, es lo que no entienden... Entonces no nos deben asombrar tanto la muerte y cuando nos toque pues que nos toque”, dijo Rebecca Jones a la prensa en aquel momento.

Y agregó: “Yo vivo con la muerte aquí junto y no porque sea negativa sino porque soy muy positiva, porque vivo la vida. Cuando la muerte nos sorprenda pues que nos sorprenda vivos”.

Muere Rebecca Jones a los 65 años de edad. (@prensa_danna / Instagram)

Rebecca Jones negó que le regresara el cáncer

A Rebecca Jones le diagnosticaron cáncer de ovario en 2018, batalla de la cual salió victoriosa.

En junio de 2022 se rumoró que a la actriz le había regresado el cáncer, supuesto que Alejandro Camacho, de 68 años de edad, confirmó.

No obstante, Rebecca Jones aseguró que era mentira y su palabra no podía valer menos que la del hombre con la que ya no vivía.

Rebecca Jones es hospitalizada

En noviembre del 2022, Rebecca Jones fue hospitalizada de emergencia debido a una neumonía y una deficiencia pulmonar, razón por la que tuvo que salir de la telenovela Cabo.

A casi tres semanas de haber permanecido en el nosocomio, la actriz fue dada de alta, pero por indicaciones médicas y debido a que perdió muchos kilos, su recuperación le tomaría mucho tiempo.

Rebecca Jones, actriz. (Agencia México)

A principios del mes de marzo de este 2023, Rebecca Jones reapareció en una función privada de la película “Nada que ver”, donde llamó la atención por lucir extremadamente delgada, razón por la que la famosa pidió no tenerle lástima y tampoco poner atención en su físico. Descanse en paz.