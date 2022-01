Cristy Nodal felicita a Christian Nodal en su cumpleaños: “Siento una dicha muy grande por tenerte como hijo”

Cristy Nodal felicitó a Christian Nodal en su cumpleaños: “Siento una dicha muy grande por tenerte como hijo”, le dijo en sus redes sociales.

Sin duda alguna, Christian Nodal se ha posicionado como uno de los cantantes mexicanos más reconocidos de la actualidad.

Ya sea por el éxito de sus canciones, o por su sonada relación con Belinda, el intérprete de “Botella tras botella” siempre está en la mira del público.

En esta ocasión se trata de un tierno mensaje que le dedicó su mamá, Cristy Nodal.

La mamá de Christian Nodal, Cristy Nodal, le asegura sentir una dicha muy grande por tenerlo como hijo, felicitándolo por su cumpleaños.

Este 11 de enero, El cantante de regional mexicano, está cumpliendo 23 años de edad, por lo que su mamá no dudó en aprovechar la situación para dedicarle un emotivo mensaje.

En varias ocasiones Christian Nodal ha dejado entrever la buena relación que mantiene con su familia; especialmente con su mamá, a quien siempre se le puede ver apoyando a su hijo en todas sus decisiones.

Además de que es una de las más grandes fans de su relación con Belinda, pues constantemente los está sorprendiendo con grandes regalos.

En esta ocasión, Cristy Nodal volvió a hacer notar lo orgullosa que está de su hijo, dedicándole unas conmovedoras palabras en sus redes sociales.

Se trata de una publicación en la que se pueden apreciar una serie de fotografías con toda la familia.

Como parte de pie de foto, la mamá del cantante expresó la dicha que siente por tenerlo a él como hijo mayor.

Luego detalló lo mucho que lo admira; además de resaltar que cada vez él le demuestra la gran valía de su persona.

Finalmente, lo animó a que continuara realizando sus proyectos y le deseó un feliz cumpleaños.

“Hoy como hace 23 años, siento una dicha muy grande por tenerte a ti como mi hijo mayor, y siento que la mayor de las suertes cayó sobre mi vida cuando tú naciste.

No puedo dejar pasar este día y decirte, que eres una persona a la que no dejo de admirar, una persona que cada año me demuestra lo inmensa que es su valía, una persona que nunca dejaré de amar.

Eres todo luz hijo, yo confío en ti y en tu noble corazón. Sigue adelante sé que todo aquello que imagines lo podrás alcanzar. ¡Feliz cumpleaños! ¡Mi querido Kisha!

¡Eres muy amado por cada uno de nosotros!

Instagram @cristy_nodal