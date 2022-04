Cristian Castro habría mentido sobre el supuesto plantón de su hija Rafaela en la fiesta de cumpleaños que, según Verónica Castro, le organizó el cantante a la menor en Uruguay.

El pasado 3 de abril, Verónica Castro se mostró triste en redes sociales, al contar que su nieta Rafaela no acudió a la fiesta de cumpleaños que su papá le organizó en un país distinto a donde ella vive.

Ante ello, Verónica Castro expresó su deseo de que “en algún momento” Cristian Castro y su hija Rafaela puedan reencontrarse y celebrar como es debido.

Sin embargo, las cosas parecen haber sido muy distintas en la realidad, según reveló una supuesta amiga de la familia a TVNotas.

Y es que, de acuerdo con la informante, la fiesta organizada por Cristian Castro pudo haber sido sólo una invención del cantante para no quedar como un mal padre:

“Hablé con Vero y le pregunté si a ella la había invitado para que estuviera con su nieta y me dijo que no; eso se me hizo muy extraño porque Vero ha convivido mucho con su nieta. Además, es muy ilógico decir que le organizó toda una fiesta en Uruguay siendo que la niña vive en Colombia con su mamá, allá tiene su vida y sus amiguitos, mientras que en Uruguay solo vive él y si Vero no iría, entonces, ¿quiénes eran sus invitados?”

Informante de TVNotas