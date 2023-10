Cristian Castro defiende su acento argentino con un absurdo pretexto y asegura que imita muchos más.

Desde hace varios años, Cristian Castro -de 48 años de edad- vive en Argentina y no sólo ha adoptado sus costumbres, también habla con su acento.

El hijo de Verónica Castro ha sido blanco de burlas al hablar con acento argentino, cuando es originario de México.

Pero el cantante explica la razón de su extraño acento y revela que tiene una fijación.

Cristian Castro sabe de las críticas por su acento argentino y no le importan, pues ya forman parte de su personalidad.

El cantante acudió al programa ‘Caja negra’ y habló de los malos comentarios y hasta burlas por su acento.

“La gente está criticándome mucho lo del acento, el mimetismo con los países es algo principal en mí, es una necesidad que tremenda que tengo de llegar a Argentina y sentirme argentino, me siento de acá”

Cristian Castro explica que su acento argentino es porque le es importantes sentirse del lugar donde vive, por lo que ahora se siente parte de este país.

Pero, cuando visita otros países, también se adapta a sus acentos para familiarizarse con el lugar.

“Y voy a Uruguay y te juro que empujo mucho para decir el ta y estar muy en el sistema que tiene Uruguay y voy a Colombia y no me reconocerías, y creo que si voy a España tampoco me reconocerías”

