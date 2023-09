Ante los rumores de que será padre otra vez Cristian Castro de 48 años de edad, Verónica Castro de 70 años de edad, no estaría feliz con la noticia.

Cristian Castro será padre por cuarta vez con su misteriosa novia argentina Maite Barra, quienes mantienen un bajo perfil para evitar el escándalo.

No obstante, aseguran que Verónica Castro no estaría muy feliz de ser abuela de nuevo, pues su hijo es “bastante picaflor”.

Cristian Castro y Maite Barra llevan más de dos años de relación donde han tenido varias idas y vueltas.

Sin embargo, ambos son muy cuidadosos a la hora de exponerse públicamente y por eso, casi no existen fotos de ellos dos juntos.

Cristian Castro será papá por cuarta ocasión, así lo informó el periodista Guillermo Barrios en el programa De Primera Mano.

No obstante, el argentino admitió que, pese a que tenían el nombre exacto de la madre, todavía había algunas dudas al respecto.

Por lo cual, Veronica Castro no estaría feliz con la noticia de que será abuela, pues su hijo es todo un conquistador y ahora ponen en duda si Maite Barra es la madre.

“Estamos un poco confundidos porque la realidad es que Cristian es bastante picaflor, no le va a gustar nada a Verónica, pero Cristian no para un segundo. Estuvimos recopilando información y fotografías de sus últimas novias y hay tantas, eso hay que decirlo, hay muchas chicas, entonces no sabemos quién es Maite”.

De Primera Mano.