El pasado 3 de julio, Ricky Martin recibió una orden de restricción por violencia familiar, horas más tarde se supo que esta provenía por parte de un sobrino.

Y aunque hubieron muchas especulaciones sobre Ricky Martin y sí podría ir a la cárcel, así como el acoso que habría ejercido sobre su sobrino, la denuncia fue declinada.

Incluso, Ricky Martin respondió que no planea demanda a su sobrino, pese a que asegura fue un grave impacto a nivel emocional y familiar.

Ahora, en Sale el Sol, los conductores de la sección de espectáculos cuestionaron que Ricky Martin no haya dado más información sobre cómo concluyó la denuncia.

E incluso, pusieron en tela de juicio la veracidad de los problemas mentales de su sobrino Dennis Sánchez, mismos de lo que el propio Ricky Martin habló.

Ricky Martin fue absuelto de la orden de restricción que su sobrino puso sobre él en Puerto Rico, pero pese a la decisión del juez, en Sale el Sol, dieron voz a los reclamos en redes.

Joanna Vega-Biestro argumentó “se dice en redes sociales” que el retiro de la denuncia a Ricky Martin “fue sospechoso”, pues días antes se había hablado de amenazas.

Según Dennis Sánchez, el sobrino del puertorriqueño, habría recibido amenazas desde que decidió iniciar el juicio.

Y al siguiente día que este se lleva a cabo, Dennis retiró la denuncia contra Ricky Martin.

“El sobrino dice que había recibido amenazas de muerte y entonces a la hora que llegan a la corte -a no, ya no y nadie me está obligando y ya no quiero hacer nada-”.

Joanna Vega-Biestro, periodista.