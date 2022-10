Al finalizar la emisión del programa de TV Azteca ‘Ventaneando’ del 25 de octubre uno de los conductores reveló que ha perdido más de 27 kilos.

Actualmente, los conductores en Ventaneando se turnan en cada emisión del programa de televisión pero estos son los siete que regularmente aparecen en pantalla:

Ante la evidente pérdida de peso, el conductor de Ventaneando Daniel Bisogno confirmó lo que todos sabían: Se sometió a un tratamiento estético con el cual le levantaron el pellejo que le colgaba de la cara.

En más de una ocasión el periodista de espectáculos Jorge Carbajal se burló del conductor de Ventaneando.

A pesar de lo llamativo que se ve el tratamiento estético, Daniel Bisogno aseguró que no fue una cirugía estética y que nunca se ha hecho más que una de esas.

Al final de Ventaneando le pidieron al conductor Daniel Bisogno que aclarara lo que se había hecho en rostro pues más de un espectador y crítico del programa lo notó.

Y es que varios medios de comunicación, mencionó el conductor de Ventaneando, lo hicieron sonar como “algo muy serio”; sin embrago, aclaró que no fue más que un tratamiento estético.

Con este el conductor de Ventaneando dijo haberse levantado “la pellejera” en su rostro la cual le quedó tras haber perdido más de 27 kilos.

La clave de la segunda temporada de House of the Dragon está en la canción a Vermithor

De acuerdo con Daniel Bisogno, el tratamiento que solo dura 8 meses consistió en inyectar ácido hialurónico en algunas partes de la cara (cejas, nariz y pómulos).

“Público querido fue el doctor que me hizo ácido hialurónico (…) Es como un relleno que levanta un poquito, levanta un poquito para que no se cuelgue tanto la pellejera porque he bajado 27 kilos”

Y aunque en la imagines que se compartieron en el programa Ventaneando se ve escandaloso, Daniel Bisogno aclaró que no se ha realizado más que una cirugía estética a lo largo de su vida.

La única cirugía estética que se ha hecho en toda su vida el conductor fue la blefaroplastía, la cual sirve para reducir el exceso de piel en los párpados.

“Se ve escandaloso pero nunca me he hecho cirugía, cirugía lo único que me he hecho es blefaroplastía que es para cortar la bojas de los ojos, eso si fue cirugía, lo demás es un tratamiento estético”

Daniel Bisogno