Claudia Martín no opina de que Maite Perroni y su ex, Andrés Tovar, estarían embarazados. La actriz prefirió no hacer ninguna clase de comentario sobre la nueva relación del productor.

Tras nueva versión que apunta que Maite Perroni y Andrés Tovar estarían esperando a su primer hijo, Claudia Martín señaló que no tiene ningún comentario que realizar ya que ella se encuentra enfocada en su presente.

Luego de terminar su matrimonio con Andrés Tovar, Claudia Martín se ha mostrado muy enamorada del actor Hugo Catalán, actor que fue vinculado sentimentalmente con Maite Perroni.

Maite Perroni y Andrés Tovar (@maiteperroni / Instagram)

Claudia Martín se niega a opinar sobre los rumores de que Maite Perroni y su ex, Andrés Tovar, están embarazados

En su más reciente emisión, la revista TVNotas afirma que una amiga de Maite Perroni les confirmó que la actriz se encuentra embarazada y solo sería cuestión de tiempo para que confirme la noticia.

De acuerdo con la fuente consultada Maite Perroni y Andrés Tovar se encuentran muy felices con la noticia, pues a pesar de todos los rumores han logrado formar una sólida relación.

En entrevista con varios medios de comunicación, Claudia Martín fue cuestionada sobre esta versión, sin embargo la famosa no quiso realizar ninguna clase de comentario.

En el video compartido por la periodista Berenice Ortiz, Claudia Martín señaló que no tiene nada que opinar sobre la relación que mantienen Maite Perroni y Andrés Tovar.

Cabe recordar que el matrimonio de Claudia Martín y Andrés Tovar terminó en medio de la controversia por algunas versiones que señalaban que el productor le había sido infiel con Maite Perroni.

Claudia Martín desea convertirse en madre en un futuro

Claudia Martín se mostró muy enamorada de Hugo Catalán, sin embargo señaló que no se encuentran apresurando las cosas pues por el momento se encuentran muy felices disfrutando su relación.

“Estoy muy contenta, es un momento muy bonito de mi vida, me siento tranquila, en paz conmigo misma y disfrutando de la vida” Claudia Martín

En el video Claudia Martín confesó que Hugo Catalán es una persona que sabe muy bien lo que quiere y se encuentran aprendiendo mucho uno del otro.

Claudia Martín señaló que por el momento se encuentra disfrutando del presente sin pensar en el futuro. Sin embargo destacó que uno de sus planes es poder convertirse en mamá en un futuro.

“Si está dentro de mis planes, un poco más a futuro porque tengo más planes y más objetivos que realizar en mi vida, pero claro que si es algo que si me gustaría” Claudia Martín