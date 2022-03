La actriz y protagonista de la nueva versión “Los ricos también lloran”, Claudia Martín, luce irreconocible, cambia drásticamente de look y lo presume en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, donde la siguen casi 2 millones de personas, Claudia Martín publicó una fotografía de sí misma con la que presume su nueva apariencia, se cortó el fleco.

Claudia Martín decidió hacer el cambio externó tras haber concluido telenovela, fue su forma de decirle adiós al personaje de “Mariana Villarreal”.

Claudia Martín (@claudia3martin / Instagram)

Cambio de look de Claudia Martín es una muestra de amor a sí misma

Asimismo, el nuevo look de Claudia Martín también es una muestra de amor propio, confesó la propia a la revista Glamour México.

“Reconozco que en el pasado muchas veces no me atreví a cambiar por el miedo al qué dirán, al rechazo, a las críticas”, dice Claudia Martín, quien acepta que ha trabajado mucho en sí misma por lo que hoy no necesita la aprobación de nadie.

“Si algo me hace feliz lo haré con plena libertad y alegría”, dice la novia del actor Hugo Catalán, y asegura estar feliz de iniciar una nueva etapa en su vida.

Claudia Martín cambia de look (@claudia3martin / Instagram)

¿Claudia Martín ya está pensando en volver a casarse?

Por otro lado, Claudia Martín no lo oculta, Hugo Catalán le devolvió la ilusión en el amor. Ambos se están dando un oportunidad, se están conociendo y hoy se presumen enamorados.

Hugo Catalán es el primer novio oficial de Claudia Martín tras su separación de Andrés Tovar, el productor televisivo que hoy mantiene un amorío con Maite Perroni.

Aunque Claudia Martín y el actor llevan muy poco tiempo saliendo, se rumora que van tan en serio que ya están pensando en el matrimonio, lo que la protagonista de “Los ricos también lloran” desmiente ya que asegura van despacio.

Sin embargo, la nacida en Oaxaca admite que de volver a pensar en boda lo primero que hará será solicitar la anulación de su matrimonio religioso con Andrés Tovar.