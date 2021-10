A través de un extenso mensaje publicado en Instagram, la integrante de RBD anuncia su romance con el productor, razón por lo que a Claudia Martín le dan la razón sobre Andrés Tovar y Maite Perroni.

Y es que la nueva pareja conformada por Andrés Tovar y Maite Perroni solo esperó a que se calmarán las cosas para confirmar que llevan tiempo saliendo, por lo que piden respeto y explican porque hasta el día de hoy lo hacen público.

“Somos amigos desde hace 20 años y este año nos encontramos con que estábamos viviendo el mismo proceso: cada uno se encontraba en duelo por haber terminado una relación sentimental. Fue por ello que por primera vez desde que nos conocimos, nos dimos la oportunidad de descubrirnos desde otro lugar, de vernos con otros ojos y hoy estamos muy felices juntos.” Maite Perroni

Aunque Maite Perroni aseguró que su romance comenzó cuando ambos estaban separados, cibernautas se dijeron arrepentidos de haber dudado de la integridad de Claudia Martín .

Y es que en aquel momento, la antagonista de “Caer en tentación” aseguró que manipularon un audio para pintarla como la villana de la historia, por lo que no hablaría más del tema pues confiaba en que la verdad saliera a relucir por sí sola.

Por lo que hoy la gente no para de opinar: “Ay no y pensar que todos nos comimos el cuento chino. (Claudia) perdónanos, tú decías la verdad”, “Eres una dama, no como otras”, “Al final el tiempo te dio la razón”,

“Qué razón tenías con lo de tu ex”, “Tenías toda la razón y dale gracias a Dios que te alejó de ese hombre”, “La intuición nunca se equivoca”, “La Maite y tu ex esposo no tienen vergüenza”, se lee entre los comentarios de la última publicación de Claudia Martín en Instagram.

A Claudia Martín le dan la razón tras destaparse romance entre Andrés Tovar y Maite Perroni (@claudia3martin / Instagram)

Hasta el momento Claudia Martín no ha comentado nada sobre la nueva pareja.

Claudia Martín forma parte del elenco de “Los ricos también lloran”

Manteniéndose ocupada pero sobre todo productiva, Claudia Martín forma parte del elenco de “Los ricos también lloran”, la nueva telenovela que Televisa está preparando.

Este remake, cuyo original se transmitió en 1979, contará con las actuaciones de Sebastián Rulli, Claudia Martín, Dalilah Polanco, Azalea Robinson y Alejandra Barros, entre otros.

Claudia Martín y Sebastián Rulli personificaran a Mariana Villarreal y Luis Alberto Salvatierra, los protagonistas. Las grabaciones de esta nueva historia iniciaron hace un mes.