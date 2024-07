Que siempre no. Luego de que Claudia Lizaldi -de 45 años de edad- dejara entrever que su ex, Germán Bricio, le fue infiel con Ingrid Coronado, ahora se retracta.

La polémica surgió a principios de mayo pasado, cuando el empresario e Ingrid Coronado, de 50 años de edad, hicieron pública su relación.

Claudia Lizaldi reaccionó a la noticia con la polémica frase: “Ojo de loca no se equivoca”; esto provocó que las redes sociales se le fueran encima a la ex Garibaldi.

Claudia Lizaldi se echa para atrás y afirman que su ex no le fue infiel con Ingrid Coronado

Ingrid Coronado, ahora conductora de Sale el Sol, negó tajantemente haberse interpuesto en la relación de Claudia Lizaldi.

Sin embargo, la duda no se disipó del todo, por lo que en declaraciones para el programa Ventaneando, Claudia Lizaldi decidió aclarar las cosas.

Ingrid Coronado (Instagram/@ingridcoronadomx)

En sus comentarios, la conductora de MasterChef Celebrity 2024 reconoció que su reacción ante el noviazgo de su ex pareja fue consecuencia de su desinformación.

Ahora que le contaron la historia completa, Claudia Lizaldi fue puntual al señalar que la relación de Ingrid Coronado y Germán Bricio no derivó de una infidelidad hacia ella.

Ante ello, ahora dijo sentir gratitud y agradecimiento porque su relación no tuviera un final tan malo.

“No, no, no, ya me contaron más, luego llegó otra persona que me contó cosas que terminó la historia de cuadrar muy bien, no hubo infidelidad y qué bueno que lo preguntas, y hay mucha gratitud y mucho agradecimiento, eso también”. Claudia Lizaldi

Sobre cómo ha tomado que Germán Bricio ahora se esté dando una oportunidad con Ingrid Coronado, Claudia Lizaldi comentó que después de saber que no hubo infidelidad, se siente tranquila.

Así como ha comprendido que cada uno tiene caminos distintos por recorrer:

“Yo dije, agua que no has de beber déjala correr, se acomodaron los tiempos, pero además cuando se acomodaron los tiempos con las historias que me contaron, también se acomodó todo dentro de mí y dije ¡uh!”. Claudia Lizaldi

Claudia Lizaldi y Germán Bricio. (@claudializaldi)

¿Cómo está Claudia Lizaldi tras su operación por problemas en el útero?

Claudia Lizaldi habló de su estado de salud, luego de que en julio de 2023 fuera intervenida quirúrgicamente.

Claudia Lizaldi reveló qué fueron problemas en el útero los que la llevaron al quirófano, afirmando que se encuentra en perfecto estado de salud.

“Yo me operé hace un año, el 31 de julio del año pasado me quitaron la matriz, porque encontré que tenía adenomiosis (…) me dijeron que tenía anemia, empezamos a investigar más profundamente, siempre tenía como una especie de inflamación, y dolor y periodos irregulares, y demás”. Claudia Lizaldi

Finalmente, Claudia Lizaldi recalcó: “Entonces me lo quitaron y estoy perfecta, y yo lo cuento y los medios ponen casi casi que me estoy muriendo (…) estoy bien y gracias por preguntar”.