Claudia Lizaldi -de 45 años de edad- le da cachetada con guante blanco a Ingrid Coronado por bajarle el novio, pero le desea lo mejor a la nueva pareja.

Ingrid Coronado -de 49 años de edad- está en su mejor racha, pues además de ser la nueva conductora de Sale el Sol, tiene una nueva pareja.

Germán Bricio es el nuevo novio de Ingrid Coronado, pero hace un año fue pareja de Claudia Lizaldi y los rumores no se hicieron esperar.

Hasta octubre de 2023, Germán Bricio fue novio de Claudia Lizaldi y meses después comenzó su relación con Ingrid Coronado.

Ingrid Coronado hasta compartió mensajes con Claudia Lizaldi para demostrar que no le bajó el novio.

Claudia Lizaldi -de 56 años de edad- fue más directa y confirmó que Ingrid Coronado no fue la tercera en discordia en su relación, pero le terminó mandando un duro mensaje.

La conductora y Germán Bricio fueron novios durante 10 meses, la nueva relación del escritor terminó “embarrando” a Claudia Lizaldi, según sus palabras.

“Ya sé, me embarraron y no sé que contestar, porque yo no estoy ahí, no sé, yo no vi mensajes, yo no vi nada. Siento que si digo no y si, sí quedo como ardida”

Claudia Lizaldi