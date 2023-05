Christian Nodal ya tiene su nidito de amor en Argentina, pero no se ve casado con Cazzu a pesar de que pronto serán padres.

Hace un mes, Cazzu reveló que está embarazada de su primer bebé con Christian Nodal y el cantante se ha mostrado muy feliz.

La ilusión de la paternidad hizo que Christian Nodal decidiera retirarse varios tatuajes del rostro, con la intención de que su hija lo conozca sin ellos.

Durante una entrevista en Colombia, Christian Nodal reveló por error que su primer bebé podría ser niña, pero el cantante se niega hablar de nuevo del tema.

La relación de Christian Nodal y Cazzu ha sido apresurada, pues a casi un año de su noviazgo ya esperan su primogénita y hasta viven juntos.

Christian Nodal -de 23 años de edad- decidió mudarse de México y vivir en Argentina con Julieta Cazzucheli, su novia.

Durante una entrevista con Imagen Televisión, Christian Nodal reveló que vive con Cazzu en una casa en el campo, en Argentina.

“Vivo en el campo, vivo en el campo en Argentina. Es muy precioso porque no se me cruza nadie, no se me cruza nada. Literalmente es una conexión bonita con uno mismo”

Christian Nodal