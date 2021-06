Christian Nodal habla de la decisión de Lupillo Rivera de borrar su tatuaje de Belinda

Christian Nodal se encuentra en México como parte de su tour ‘AyAyAy’. En Monterrey, Nuevo León el cantante concedió una conferencia de prensa sonde fue cuestionado sobre su relación con Belinda.

Durante su conversación con los medios, Christian Nodal fue cuestionado sobre la polémica que envuelve a Lupillo Rivera después de que compartió que ya se quitó el tatuaje de Belinda.

Pese a que había señalado que no se iba a quitar el tatuaje de Belinda, Lupillo Rivera compartió un video en el que muestra que ya no tiene el rostro de la cantante.

Christian Nodal destacó que espera que Lupillo Rivera se encuentre feliz con su tatuaje ya que él se tatúa cosas que le gustan y que son especiales.

“A mí me hacen muy feliz los tatuajes. Yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz. Lo importante es que el señor esté feliz”

