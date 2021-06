Luego de anunciarse el compromiso entre Belinda y Christian Nodal surgieron algunas especulaciones sobre que Lupillo Rivera había tomado la decisión de borrarse el tatuaje de la cantante.

A través de Instagram se reveló que Criss Angel ya no tenía en el pecho el tatuaje con el nombre ‘Beli’, ya que ahora lucía la palabra ‘God’, Dios en español.

Por su parte el tatuador Antonio Morales reveló que pudo cubrir el tatuaje de Belinda en el brazo izquierdo de Lupillo Rivera tras un proceso de tres horas. Ahora el cantante mostró cómo fue el proceso.

Luego de revelarse que Lupillo Rivera se había borrado el tatuaje de Belinda, surgieron varias especulaciones sobre cuál era el diseño que cubría el rostro de la cantante.

En su cuenta de Instagram, Lupillo Rivera compartió un video en el que muestra cómo fue el proceso para borrar el tatuaje de Belinda.

Aunque había prometido no quitarse el diseño, ‘El Toro del corrido’ destacó que se equivocó y ahora lo hacía por respeto a su nueva pareja Giselle Soto .

“En primer lugar es darle el lugar a mi prometida Giselle Soto, por eso tome esta decisión de hacerlo. Cada mujer merece su lugar y hay que darle, yo se que di mi palabra en algún tiempo de mi vida, me equivoqué”

En el video, Lupillo Rivera aclaró que el escogió el diseño por su hijo más pequeño a quien llaman ‘El Rey’.

“Yo fui el que eligió el diseño del tatuaje porque en una ocasión ‘El Rey’ tenía un marcador y le dije yo cómo me quitarías tú este tatuaje y me lo empezó a pintar y así como él me lo pintó así quedó”

Lupillo Rivera