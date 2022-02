El tatuador de Christian Nodal revela desde cuándo ya no andaba con Belinda, y otros detalles más sobre la polémica pareja.

Rafael Valdez dijo ser el responsable de cubrir los tatuajes de Christian Nodal que hacían referencia a Belinda.

En entrevista con medios, el tatuador contó que Christian Nodal comenzó a taparse los tatuajes antes de anunciar el fin de su compromiso .

¿Christian Nodal le dedicó “Ya no somos ni seremos” a Belinda? Esto sabemos

La ruptura de Christian Nodal y Belinda sigue rodeada de preguntas sin resolver; sin embargo, el tatuador del cantante reveló detalles inéditos.

En entrevista con Reforma, el tatuador Rafael Valdez dejó entrever que Christian Nodal terminó con Belinda mucho antes del anuncio oficial.

Y es que, según el tatuador, Christian Nodal le pidió tapar los tatuajes desde los primeros días de febrero.

Rafael Valdez fue el tatuador que tapó la palabra ‘Beli’ del rostro de Christian Nodal, con un diseño de los símbolos de la baraja inglesa.

A decir del tatuador, Christian Nodal comenzó a cubrirse los tatuajes de Belinda desde el 10 de febrero .

Mientras que la noticia de su ruptura con Belinda, se dio hasta el 12 de febrero.

“Hace unos días, cuando se vino el tema de que Nodal se quería tatuar por lo sucedido con su ex novia (Belinda), su chef me recomendó con él, le habló de mi trabajo y las personas a las que les he tatuado, eso despertó el interés de Nodal.”

Rafael Valdez. Tatuador