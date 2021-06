A poco de anunciar que en setiembre arrancará su gira por Estados Unidos, Christian Nodal inició la promoción de ésta por lo que ya está dando entrevistas.

Como era de esperarse, periodistas quieren saber cómo fue que le pidió matrimonio a su novia Belinda , con quien ha estado saliendo desde hace 9 meses.

Tal y como lo ha dicho desde que inició su romance con Belinda, Christian Nodal declaró a Primer Impacto que desde hace mucho quería hacer la propuesta pero por falta de tiempo no se había podido.

“Le preparé algo bonito en Barcelona. (Me dije) lo más pronto que pueda ser. Yo ya tenía tratando de ver el anillo desde hace mucho”, dijo el cantante, de 22 años de edad, visiblemente emocionado.

Bloque HTML de muestra

Costoso anillo de Belinda opacó romanticismo de Christian Nodal

Sin embargo, aunque se dijo satisfecho por haber aprovechado su estancia en España, aceptó que le incomoda que el costo del anillo atrapara toda la atención.

“Algo que no me gusta se enfocó en una cantidad de dinero, al final si cuesta o no cuesta eso (el anillo), no importa a nadie”, señaló Christian Nodal.

Así como aseguró que antes que nada, hizo la propuesta de matrimonio con mucho amor.

Christian Nodal y Belinda (@belindapop / Instagram)

Declaración que coincide con lo que declaró a Despierta América, donde dijo ser fanático de la joyería y que solo buscaba que Belinda se sintiera como una reina.

Y aunque el periodista le preguntó su sentir sobre los rumores que aseguran el anillo es prestado pues curiosamente Belinda es imagen de la joyería Angel City Jewelers, Christian Nodal ignoró la pregunta.

Christian Nodal revela por qué se casará con Belinda

Por otra parte, en un intento de anteponer el romanticismo, Christian Nodal reveló por qué le pidió matrimonio a Belinda pese a no tener ni un año de noviazgo.

“Beli es la romántica más romántica que una persona pueda conocer”, dijo en referencia a por qué mandó a cerrar y decorar con rosas y velas el restaurante “Salvaje” para su propuesta.

Y entonces, tras declarar a otro medio que Belinda es el ángel que le salvó la vida, confirmó que ella es todo su mundo.

“Tiene todo, por algo quiero que sea la mujer que me acompañe toda mi vida, por algo quiero que esté conmigo, por algo yo estoy luchando por estar con ella siempre”, citó el empedernido enamorado.

Finalmente adelantó que desea convertirse lo antes posible en padre, de ser posible a los 24 años tal y como lo tiene planeado.