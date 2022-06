¿Christian Nodal acusó a Belinda de armar una campaña negra en su contra luego de haber roto su compromiso matrimonial?

En entrevista con ‘Ventaneando’, Christian Nodal habló sobre los motivos que tuvo para exhibir algunos de los mensajes que intercambió con Belinda cuando aún eran novios.

Y es que, Christian Nodal se dijo cansado de los ataques velados que ha recibido, situación que reconoció, lo ha llevado a reaccionar sin pensar mucho las cosas.

“Yo soy real y voy directo”, dijo, a diferencia de otras personas a las que 20 años de carrera les han servido para hacer daño sin dar la cara.

Hace unas semanas, Christian Nodal filtró una charla que sostuvo con Belinda cuando todavía eran pareja, en la que la cantante le pedía dinero para arreglarse los dientes.

Los mensajes fueron filtrados por Christian Nodal poco después de que la mamá de Belinda le diera “me gusta” a un comentario en redes sociales en el que le dijeron “naco” al ex de su hija.

En entrevista para ‘Ventaneando’, Christian Nodal habló sobre sus motivos para exponer la charla, acto que le valió críticas de muchas personas:

“La cuestión va de que yo soy una persona muy real y el hecho de que una artista no esté hablando, aquí no se trata de hombre o mujer, se trata de seres humanos y de almas, hay almas buenas y hay almas malas y cuando digo que tener 20 años de carrera no es en vano es que saben cómo hacer cosas malas y cosas buenas”

Muchas personas han aplaudido que tras la ruptura de su compromiso, Belinda haya decidido mantenerse en silencio, e intentar seguir adelante.

Ante ello, Christian Nodal afirmó que las personas pueden aparentar no estar haciendo nada, pero en realidad sus actos para dañar a los demás se hacen de forma oculta.

Incluso, Christian Nodal dijo haber sido testigo de este tipo de situaciones (¿cuando andaba con Belinda?) encaminadas a hacer daño, de ahí que su reacción ante ellas a veces no tenga filtro:

“Yo he estado ahí, he visto esas cosas y por eso mi coraje, la gente no entiende que yo expongo porque yo soy real, yo voy directo, el hecho de que otras personas se vayan por las ramas no quita que estén ahí haciendo daño”

Finalmente, cuando le pidieron a Christian Nodal que le enviara un mensaje a Belinda, el cantante intentó ser conciliador, pero reconoció que las cosas terminaron muy mal entre ambos:

En ese sentido, Christian Nodal hizo un llamado a crear conciencia sobre el poder de las redes sociales y el daño que le pueden hacer a las personas, como a él:

“Una relación que como cualquier otro ser humano te entregas y si las cosas no salen bien, ¿sabes?, hay que ser conscientes del poder que hay en las redes porque yo cada que la he regado, yo la he tenido que pagar cara, ¿me entiendes?, y no ha sido nada fácil soy un ser humano y el hecho de que no externe mis dolencias no significa que no he estado en el piso destruido varias veces”

Christian Nodal