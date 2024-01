Christian Estrada, de 34 años, se puso a llorar en La Casa de los Famosos 4 porque no ve a su hijo y Ferka respondió de inmediato.

Christian Estrada tardó sólo día en La Casa de los Famosos 4 para hablar de su expareja Ferka Quiroz y acusarla de no permitirle ver a su hijo Leonel, de 2 años de edad.

¿Logró ganarse la simpatía del público? En redes sociales, la gente pareció poco conmovida con Christian Estrada e incluso hubo quienes desacreditaron su drama por un importante detalle que le faltó a su llanto.

Por si eso fuera poco, Ferka Quiroz también reaccionó, mostrando que lejos de sentirse conmovida, el “llanto” de Christian Estrada le dio risa.

Christian Estrada (@estradac11 / Instagram)

La Casa de los Famosos 4: Entre sollozos, pero sin lágrimas, Christian Estrada lamenta no poder ver a su hijo

Christian Estrada aseguró a sus compañeros de La Casa de los Famosos 4 que podría contar muchas cosas -presumiblemente malas- de Ferka, su expareja.

Sin embargo, dijo que ha aguantado los ataques de la actriz porque es la madre de su hijo.

“Yo jamás he hablado mal de ella; ella de mi, sí”, aseveró Christian Estrada, quien incluso aseguró que él nunca dirá algo en contra de Ferka, pues tiene fuertes razones:

“Yo sí la respeto, porque es madre y respeto a las mujeres porque vengo de una; madre y padre es mi madre, a mí me crió una mujer y sé respetar a las mujeres”. Christian Estrada

Sin embargo, Christian Estrada se dijo inconforme y hasta indignado porque Ferka le exije una elevada pensión alimenticia para poder ver a su hijo:

“No se vale que me hagan eso..., que le pongan un precio a mi hijo” Christian Estrada

Así, Christian Estrada dejó ver que no está dispuesto a pagar una suma que el considere excesiva: “yo no tengo que pagar 50 mil, 70 mil pesos para ver a mi hijo, no mames, es mi hijo, yo no tengo que pagar eso, no tengo”.

La Casa de los Famosos 4: A pesar del drama y el llanto sin lágrimas, Christian Estrada no logra conmover al público

El emotivo momento de Christian Estrada parece no haber conmovido al público de La Casa de los Famosos 4, por considerarlo poco honesto.

Y es que, a los internautas no se les pasó notar que a pesar de sus sollozos, Christian Estrada no pudo soltar una sola lágrima cuando lamentaba llevar mucho tiempo sin ver su hijo.

“Lo extraña y cómo le llora pero anda de codo para mantener al Niño 😂😂😂”; "yo a ese wey no le creo ni como se llama perdón"; "Y por que le duele darle 💲 al hijo viejoooooo payaso ahí no más fue hacerse la vistimaaaaaa!"; "No le salió ni una lagrima por más que pujo 😂😂 quiere simpatizar con el público haciéndose la víctima, si quiere ver al hijo pague pensión y ya, déjese de hacer show, mucho carro y no que muy empresario, y a las novias regalándoles carros... le debería de dar gusto darle una buena pensión a su hijo…" Opiniones de internautas

Otra a la que no convenció el drama de Christian Estrada fue a Ferka, madre de su hijo, quien recurrió a la red social de X para burlarse de la situación:

Publicación de Ferka (@Ferka / )

Los seguidores de Ferka le mostraron su respaldo, burlándose también de Christian Estrada e incluso dándole consejos legales, para que al menos una parte de lo que gane el modelo en La Casa de los Famosos 4 pueda disfrutarlo su hijo.