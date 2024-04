Aquel video en el que se veía a Ferka exhibiendo que Christian Estrada le quería quitar a su hijo, pero el detonante del escándalo sobre su relación y lo que le dice que el enchuecó la cara.

Si bien actualmente se sabe que Ferka -de 37 años de edad- está en un pleito de nunca acabar con Christian Estrada por ser un deudor alimentario, esto se supo tras un escandaloso video.

En este se mostraba a Ferka destrozada porque al quedarse de ver con Christian Estrada -de 34 años de edad- en un centro comercial para que viera a su hijo, este se lo quitó.

De ahí no solo vino la atención total a la expareja y los asuntos amorosos fugaces de Christian Estrada, sino que Ferka reveló el daño al sistema nervioso que vivió en ese momento del secuestro de su hijo.

La relación de Ferka y Christian Estrada ha dado mucho de qué hablar, pero todo desde aquel video viral donde la actriz exhibió que su expareja le quitó a su hijo en un centro comercial.

Luego de ello, los ojos de la farándula no se han despegado de la expareja y los múltiples problemas y acusaciones que se dan sobre el vínculo que tienen; su hijo.

Pero eso no es lo más relevante de aquel escandaloso momento, sino que recientemente, Ferka, contó que vivió una crisis que una especialista calificó como de ataque de ansiedad por estrés.

A través de su participación en el programa Qué Buena Hora, Ferka compartió que no ha sentido ataque de pánico, pero que hubo un ataque que le detonó que la cara se la enchuecara y los brazos se le engarrotaran.

Señaló que fue el día en que “me quitaron a mi hijo”, señalando que el suceso no pasó de forma inmediata, sino a horas y en medio de qué buscaba cómo recuperarlo.

“Hasta la cara se me enchuecó, fue horrible, un suceso que me detonó y hasta los brazos se me hicieron así -hacia arriba- (...) Fue cuando me intentaron quitar a mi hijo, me vino de mucho estrés de horas”.

Ferka, actriz.