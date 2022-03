Chris Rock reaparece luego del golpe de Will Smith y asegura que está procesando lo ocurrido

Tras la bochornosa escena que Will Smith protagonizó al golpear Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar 2022, el comediante reapareció en uno de sus shows y aseguró que está procesando lo ocurrido.

Chris Rock se encuentra de gira con ‘Ego Death World Tour’ y acudió a una de sus presentaciones en Boston donde habló brevemente del golpe que Will Smith le propinó.

El comediante era el único que no había hablado de los hechos, ya que Will Smith publicó un comunicado en redes sociales donde se disculpaba con Chris Rock por los lamentables hechos.

Will Smith golpea a Chris Rock (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

Por otra lado, Jada Pinkett Smith realizó una publicación en Instagram que decía: “Esta es una temporada de curación y estoy aquí para eso”.

Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith / Instagram)

También la Academia se manifestó con una carta abierta donde asegura que investigará los hechos ocurridos la noche del los Oscar y que analizarán sancionar a Will Smith.

Además le ofrecieron una disculpa al comediante: “Señor Rock, quisiéramos disculparnos por lo que experimentaste en el escenario y le agradecemos por la resiliencia en ese momento”.

¿Qué dijo Chris Rock sobre la cachetada de Will Smith?

Según información de CNN, Chris Rock acudió a uno de sus espectáculos en el teatro The Wilbur en Boston y tuvo un lleno total.

Tenía lágrimas en el rostro y dijo que no había mucho qué hablar sobre el incidente, ya que lo seguía procesando. No descartó que hablaría del tema, pero seriamente y también desde la comedia. Aclaró que show no se trataría de eso.

“No tengo un montón de mierda que decir sobre eso, así que si viniste aquí por eso, había escrito un programa completo antes de este fin de semana” Chris Rock

Chris Rock siguió con su show como lo había planeado y no mencionó a Will Smith, pues según sus palabras, lo sigue procesando.

“Todavía estoy procesando lo que pasó, así que en algún momento hablaré de esa mierda. Será serio, será divertido, pero ahora mismo voy a contar algunos chistes”. Chris Rock

El comediante hizo referencia de forma indirecta a lo ocurrido en los Oscar cuando le preguntó al público: “¿Cómo estuvo su fin de semana?” y el público reaccionó con carcajadas.

Durante toda su rutina no volvió a tocar el tema de Will Smith y siguió con normalidad. Luego del altercado con el actor, los boletos de su gira se agotaron y sus precios aumentaron exageradamente.

Chris Rock ha recibido apoyo de varias personalidades y amigos como Adam Sandler, también ha sido criticado por hacer una broma sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, pero un amigo del comediante contó a TMZ, que Rock ignoraba la condición de la esposa de Will Smith.