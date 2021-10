¿Chris Evans y Selena Gómez son novios? Difunden rumor

En redes sociales se está corriendo el rumor de que el actor Chris Evans y Selena Gómez son novios.

Y aunque esta relación entre Chris Evans y Selena Gómez aún no está confirmada, los fanáticos de ambos ya están celebrando.

¿Chris Evans y Selena Gómez son novios?

En Twitter el actor de 40 años de edad reconocido por su papel como Capitán América en las películas de Marvel, Chris Evans, es tendencia.

Esto debido a que se está corriendo el rumor de que él y la cantante de 29 años, Selena Gómez, habían comenzado a salir.

Por supuesto ninguno de los dos famosos ha dado declaraciones sobre lo que está diciendo en redes sociales de ellos.

Y es que los rumores comenzaron con el simple motivo de que el superhéroe, ‘crush’ de la cantante, comenzara a seguirla en Instagram.

Chris Evans (AP)

Sin embargo, cabe mencionar no es extraño que Selena Gómez tenga otro seguidor en su cuenta pues es bien conocido la cantante es una de las artistas con más seguidores en todo el mundo.

Además el que Chris Evans siga a Selena Gómez no tiene relevancia ya que anteriormente la ex actriz de Disney reveló que no tiene instalada la aplicación en su celular y no maneja su cuenta.

Por lo tanto se pude casi asegurar que Chris Evans y Selena Gómez no están saliendo y que no tienen intereses el uno con el otro además de la mutua admiración.

Selena Gomez (@Selena)

Usuarios piden noviazgo entre Chris Evans y Selena Gómez

En Twitter las opiniones sobre el presunto noviazgo de Chris Evans y Selena Gómez han ido variando entre la felicidad y tristeza.

Pues es que hay quienes dicen que de ser cierta esta relación Chris Evans y Selena Gómez serían la pareja “más sexy” del mundo artístico.

Y por otro lado hay miles de fanáticos quienes lamentan que el actor Chris Evans ya tenga una novia