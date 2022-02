Tras el lanzamiento de “Invencible”, el libro de Chiquis Rivera, su ex Lorenzo Méndez está dispuesto a someterse a “examen de mentiras” para probar que no la maltrató.

Así lo dejó claro Lorenzo Méndez quien asegura perdona a Chiquis Rivera pero no leerá su libro ya que éste cuenta mentiras que él va a derribar.

“Cada quien tiene su verdad pero pronto habrá una rueda de prensa para hablar sobre eso”, dijo Lorenzo Méndez a reporteros que lo interceptaron en el aeropuerto de Ciudad Juárez.

Así como aseguró que en su vida maltrató a su esposa y que para probarlo está dispuesto a someterse un examen de mentiras.

Lorenzo Méndez (@lorenzomendez7 / Instagram)

Chiquis Rivera acusa a Lorenzo Méndez de maltratarla psicológicamente

Cabe mencionar que Chiquis Rivera, en su libro, acusa a Lorenzo Méndez de maltrarla psicológicamente.

En un capítulo la cantante asegura que el Lorenzo Méndez la maltrató y le escupió en la cara cuando se encontraba intoxicado y es que constante “se metía coca” .

Asimismo asegura que conoció a un hombre violento, con quien intentó sostener un matrimonio pese a que algunas personas, entre ellas su tío Juan Rivera, se lo habían advertido.

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez (@lorenzomendez7)

Las declaraciones coinciden con lo declarado por Johnny Rivera en julio de 2021. En aquella ocasión, a través de Instagram, el hermano menor de Chiquis Rivera, aseguró haber visto a Lorenzo Méndez golpear a la cantante.

Así como tachó al cantante de mentiroso asegurando que no era verdad que él no firmaba los papeles de divorcio porque deseaba que Chiquis Rivera se comprometiera a no usar su nombre para fines lucrativos.

Según el joven, el cantante no quiere dar el divorcio porque quiere dinero.

Lorenzó Méndez desconoce por qué no se ha concretado su divorcio con Chiquis Rivera

Por otra parte, aunque Chiquis Rivera en distintas ocasiones ha asegurado que aún no ha podido divorciarse de Lorenzo Méndez porque éste se niega a firmar los papeles, éste dijo desconocer porque su matrimonio aún está vigente.

“Se está tardando más de lo debido”, dice Lorenzo Méndez y asegura que la tardanza se debe a cosas de abogados.