Chiquis Rivera pidió a Jenni Rivera no casarse con Esteban Loaiza

Chiquis Rivera compartió durante una entrevista por el lanzamiento de su libro, que ella advirtió a Jenni Rivera no casarse con Esteban Loaiza.

Sin embargo, detalló que ‘La Diva de la Banda’ Jenni Rivera, se negó pues dijo “todo el mundo sabe que me casaré”.

Sumado a ello, recordó que ella se sintió igual cuando estaba a punto de contraer matrimonio con Lorenzo Méndez , y aunque una amiga le dijo que no, ella siguió con sus planes.

Chiquis Rivera no se metió con novio de su mamá: Juan Rivera

Chiquis Rivera se encuentra en entrevistas contantes sobre su libro ‘Invencible’, mismo en el que cuenta una parte más sobre su vida y lo que vivió con Lorenzo Méndez.

Su matrimonio quebrantado y las advertencias que tuvo antes de casarse con Méndez, llevaron a Chiquis Rivera a recordar cuando ella vivió lo mismo con su mamá, Jenni Rivera.

Compartió en entrevista con ‘Despierta América’ que cuando Jenni Rivera estaba a punto de casarse con Esteban Loaiza le pidió no hacerlo.

“Yo le dije a mi mamá que no se casara, mi mamá me dijo pues ya, el mundo sabe que me voy a casar, tengo esta presión”.

Chiquis Rivera, cantante.