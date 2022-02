Lorenzo Méndez perdona a Chiquis Rivera, pero no leerá su libro “Invencible”, donde la cantante habla de la violencia que sufrió por parte de su expareja.

Pese a que en diversas ocasiones Lorenzo Méndez ha pedido que no le preguntan más sobre Chiquis Rivera ya que desea dar por terminado ese capítulo en su vida, nuevamente habla de ella.

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez (@lorenzomendez7)

Y es que recientemente su aún esposa Chiquis Rivera lanzó un libro titulado “Invencible”, en el que desahoga terribles sucesos que le ocurrieron en su matrimonio.

Razón por la que periodistas buscaron a Lorenzo Méndez para cuestionarlo sobre su sentir siendo que éste es el villano de la historia de amor que llegó a su fin el septiembre de 2020.

Al respecto, el exvocalista de La Original Banda El Limón, dijo tener el corazón limpio al igual que su conciencia por lo que le envía mucho amor y desea que ella se encuentre feliz.

Así mismo dejó claro que ya aquella relación amorosa ya es cosa del pasado: “Las cosas pasan por algo y esa página ya se cerró, de mi vida ya se cerró esa página”, insistió.

Y recordó que él nunca ha hablado mal de ella y a estas alturas tampoco lo hará pese a que miembros de la familia Rivera se han lanzado contra él.

Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera (@chiquis)

Lorenzo Méndez no leerá el libro de Chiquis Rivera

Sin decir si es verdad o no que él agredió física y verbalmente a Chiquis Rivera durante su matrimonio, Lorenzo Méndez asegura que cada uno tiene su versión.

No obstante, no está interesado en descubrir qué es lo que dice la hija de Jenni Rivera en su impreso pues no le interesa.

“Yo no he leído el libro ni pienso realmente leerlo, pero cada historia tiene dos partes. Yo creo que cada persona tiene su versión, yo tengo mi verdad y ella su verdad”, subrayó el cantante Lorenzo Méndez.

Y finalmente le deseó lo mejor a su expareja, quien hoy disfruta del amor al lado del fotógrafo Emilio Sánchez.

“Que le vaya bien en su carrera, en su libro, en sus proyectos, y qué bueno que esté enamorada, qué padre, se lo merece igual que yo”, concluyó y aseguró estar disfrutando la soltería.